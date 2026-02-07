Россия «потрясена» из-за «конкретной подставы» своего фигуриста на Олимпиаде 17 7.02.2026, 18:27

Спортсмен вынужден срочно менять программу перед стартом.

чРоссийский фигурист Петр Гуменник, который выступит на Олимпийских играх 2026 года в так называемом нейтральном статусе, столкнулся с большими проблемами за считанные дни до старта соревнований, а российская пропаганда уже во всю разгоняет скандал, обвиняя всех вокруг в «несправедливом» отношении к россиянам, пишет dialog.ua.

Дело в том, что Гуменник вынужден срочно менять короткую программу из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». За три дня до старта соревнований команда фигуриста узнала, что правообладатели отозвали разрешение на использование упомянутой композиции для российского спортсмена.

«Очень жаль, что для кого-то сотрудничество с россиянами стало неприемлемым. Очень обидно за Петра, и это кажется несправедливым», – приводят пропагандисты высказывание матери фигуриста.

Если в ближайшее время вопрос с авторскими правами не удастся урегулировать, Гуменнику придется вернуться к прошлогодней короткой программе «Дюна». Однако специалисты отмечают, что такая замена – крайне неблагоприятный сценарий для российского фигуриста, особенно с учетом того, что элементы и костюм привязывались именно к «Парфюмеру».

Тем временем в российских пропагандистских СМИ захлестывает волна возмущения по поводу произошедшего. Там утверждают, что Гуменника «подставили», и заявляют о шоковом состоянии.

Так, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова в комментарии пропагандистскому «Матч ТВ» назвала «издевательством» запрет музыки к короткой программе Гуменника.

«Просто безобразное поведение со стороны организаторов соревнований!» – пожаловалась представительница страны-агрессора.

В свою очередь, постановщик ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с тем же телеканалом признался, что пребывает в шоковом состоянии, а хореограф Алексей Железняков заявил, что «это конкретная подстава».

«Почему не предупредили об этой ситуации ранее, в Пекине на отборочных соревнованиях?» – задался он вопросом.

Такая реакция российской пропаганды неудивительна, ведь накануне Игр в Италии они называли Гуменника российской надеждой на медали, утверждая, что ему по силам побороться за попадание в тройку.

