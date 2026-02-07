Как каменецкая районка залезла в соседский карман, забыв про собственный

  • 7.02.2026, 18:34
Тот случай, когда стоит подумать о бревне в своем глазу.

Каменецкая районная газета озаботилась тратами из польского бюджета на рассылку брошюры «Руководство по безопасности», пишет

«Салідарнасць».

Мол, оно было в бесплатном доступе в интернете, но польские власти все равно решили потратить свыше $15 миллионов на печать и рассылку в каждую семью.

А еще такие материалы «вызывают скорее беспокойство», убеждены пропагандисты.

Задаемся вопросами и мы. А как насчет нагнетания истерии внутри Беларуси? Что ни выступление Лукашенко и его генералов, то сплошной поток из слов «война», «угроза», «нападение».

Та же каменецкая районка недавно радостно сообщала о создании «патриотического» клуба для детей детсадовского возраста, которых без конца наряжают в пилотки и гимнастерки.

А как насчет многолетней принудительной подписки на госпрессу для бюджетников? А про централизованные закупки книги про Лукашенко забыли? Напомним: согласно тендерной документации, с января по октябрь 2025-го госучреждения по всей стране приобрели за бюджетные средства около 1300 экземпляров биографии правителя почти на 260000 рублей.

Но это ведь «другое»?

