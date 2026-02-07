15 мая 2026, пятница, 20:00
Стало известно о важных контрнаступательных действиях ВСУ

  • 7.02.2026, 22:12
Они сорвали планы РФ в отношении Сумщины.

Благодаря контрнаступательной операции Сил обороны Украины в районе Доброполья в прошлом году удалось удержать оборону Покровска.

Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал украинский военный обозреватель Денис Попович, комментируя заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина в течение 2025 года провела три контрнаступательные операции.

- На Добропольском выступе они очень серьезно угрожали ситуации под Покровском перекрытием основной логистики, которая ведет к городу. Это основные дороги, которые проходят через эту местность. Если бы им это удалось сделать, то Покровск мог бы пасть еще в прошлом году. Сейчас бои за город продолжаются, и продолжаются бои за Мирноград, – сказал Попович.

Он добавил, что РФ не оставляет попыток окружить эти города. В частности, враг пытается наступать в районе населенного пункта Белицкое, которое расположено севернее Родинского.

- Сейчас за Родинским продолжаются боевые действия. Если врагу удастся продвинуться на Белицкое, то эффект будет схож с тем, как если бы они захватили Родинское. Там пролегает та же дорога – это все о логистике, – добавил Попович.

Наступательные операции ВСУ

Он отметил, что две другие контрнаступательные операции Сил обороны, которые происходили в Белгородской и Курской областях, были небольшими. По его словам, присутствие украинских защитников в этих регионах позволило разрушить планы РФ в отношении Сумщины.

- В прошлом году россияне развернули наступление на Сумщину. Оно угрожало тем, что враг мог подойти близко и начать обстреливать Сумы с дронов и артиллерии. Но эта операция была неуспешной для россиян. Они все еще пытаются там давить, но в целом их планы по созданию буферных зон, прежде всего в Сумской области, были сорваны, – отметил Попович.

