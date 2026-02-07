В Молодечно разгорелся масштабный скандал 14 7.02.2026, 18:46

24,218

Он коснулся более 70 семей.

В Молодечно разгорается масштабный скандал вокруг мебельного производства, где более 70 сотрудников завили о полной невыплате заработных плат, заметил телеграм-канал «Хартия-97%».

Работники не получают деньги с ноября прошлого года, при этом руководство предприятия полностью игнорирует обращения коллектива. Ситуация зашла в тупик: люди не могут даже уволиться, так как администрация удерживает их трудовые книжки в закрытом офисе.

Пока семьи пострадавших пытаются выжить без доходов, владелец бизнеса продолжает демонстрировать в социальных сетях атрибуты красивой жизни и новые зарубежные проекты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com