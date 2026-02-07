В Молодечно разгорелся масштабный скандал
- 7.02.2026, 18:46
Он коснулся более 70 семей.
В Молодечно разгорается масштабный скандал вокруг мебельного производства, где более 70 сотрудников завили о полной невыплате заработных плат, заметил телеграм-канал «Хартия-97%».
Работники не получают деньги с ноября прошлого года, при этом руководство предприятия полностью игнорирует обращения коллектива. Ситуация зашла в тупик: люди не могут даже уволиться, так как администрация удерживает их трудовые книжки в закрытом офисе.
Пока семьи пострадавших пытаются выжить без доходов, владелец бизнеса продолжает демонстрировать в социальных сетях атрибуты красивой жизни и новые зарубежные проекты.