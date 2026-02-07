Орбан становится заложником «Росатома» 3 Петр Олещук

7.02.2026, 18:52

Венгерская АЭС «Пакш-II» может стать новым Чернобылем.

5 февраля 2026-го года в Венгрии торжественно залили «первый бетон» пятого энергоблока АЭС «Пакш-II». На площадке звучали речи о «большом дне для России», генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси улыбался на камеру, а официальные пресс-релизы рассыпались в комплиментах «российским технологиям». Но за парадной картинкой прячется что-то не настолько «веселое».

Внутренние отчёты специалистов «Росатома» фиксируют то, чего не должно быть на площадке будущей атомной станции в принципе. Трещины в котловане, охристые отложения, устойчивый запах сероводорода и ненормальные химические процессы в бетонной смеси. Всё это говорит о том, что основание энергоблока взаимодействует с агрессивными грунтовыми и фильтрационными водами и уже сейчас демонстрирует признаки разрушения.

В любой нормальной стране такие сигналы стали бы стоп-краном. Но не в случае с «Пакш-II». Российский подрядчик продолжает заливать бетон поверх проблемной основы, словно строит не ядерный объект, а временный склад. По сути, фундамент АЭС возводится на основе, которая уже сегодня показывает признаки нестабильности. Это не просто халатность, а сознательное, демонстративное нарушение базовых инженерных стандартов.

Важно понимать, что «Пакш-II» — это не единичный сбой, а симптом системной болезни всей связки «Росатом»–«Атомстройэкспорт». В 2024–2025 годах Белорусская АЭС столкнулась с разгерметизацией топливных сборок и дефектами в системе главного циркуляционного трубопровода. То есть на действующем объекте, работающем в непосредственной близости от границ ЕС, были выявлены проблемы, которые в ядерной отрасли считаются красной линией.

Авария на «Пакш-II», вызванная дефектами, которые закладываются уже сегодня, не будет лишь «венгерской проблемой». Радиоактивные выбросы, загрязнённые воздух и вода не знают границ и визовых режимов. Потенциальная зона поражения охватывает всю Центральную и значительную часть Южной и Западной Европы.

Загрязнённые массы воздуха и воды могут достичь территории Польши, Словакии, Чехии, Хорватии, Словении, Сербии, Италии, Австрии, Германии, Румынии, Украины, Балтийского моря, альпийского региона и даже Средиземноморья. Центральная Европа рискует превратиться в зону техногенного бедствия, где миллионы людей будут вынуждены покинуть свои дома не из-за войны, а из-за чьей-то жадности.

Расходы на ликвидацию последствий измерялись бы уже не миллиардами, а триллионами евро. И платить за этот «проект века» придётся не «Росатому» и уж точно не Орбану, а европейским налогоплательщикам. Один коррумпированный атомный мегапроект способен ввергнуть целый регион в затяжную депрессию, усилить социальное недовольство, радикализировать политику. И всё это под тенью «мирного атома».

«Пакш-II» — это не только про бетон, трещины и сероводород. Это ещё и про геополитику. Вместо того чтобы инвестировать в энергоэффективность и возобновляемые источники, Венгрия добровольно заходит в 60-летнюю зависимость от российского ядерного топлива, сервисов и кредитов.

На десятилетия вперёд Будапешт становится заложником корпорации «Росатом», которая технически контролирует критическую инфраструктуру страны. А значит, рычаг влияния получает и Кремль.

Любой спор с Брюсселем, любой очередной пакет санкций, любая дискуссия о помощи Украине автоматически будет отфильтрована через вопрос: «А что скажет Москва, не перекроет ли она нам кислород? Или, в данном случае, уран?»

Ядерная безопасность не может быть предметом политических компромиссов, кредитных линий и кулуарных договорённостей. И вопрос «готова ли Европа жить рядом с новой потенциальной Чернобыльской зоной?» И это вопрос не к инженерам, а к политикам, дипломатам и гражданам.

Пока на площадке «Пакш-II» заливают бетон в трещины и делают вид, что всё идёт по плану, Европа должна честно признать, что перед нами не энергетический проект, а европейская угроза. И чем дольше об этом будут молчать, тем выше шанс, что через 10–20 лет обсуждать придётся уже не отчёты экспертов, а карты радиоактивного загрязнения.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

