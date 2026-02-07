Военный дрон армии США снял НЛО над Сирией

Журналисты рассказали о новом расследовании.

Журналисты-расследователи Джереми Корбелл и Джордж Кнапп опубликовали видео с НЛО, снятое военным дроном армии США. По сообщениям, запись была сделана в 2021 году над Сирией, вблизи границы с Иорданией, с помощью беспилотника MQ-9 Reaper.

Объект появился на кадрах более чем на минуту и демонстрировал необычные движения. По словам Корбелла, он демонстрировал «мгновенное ускорение» и «резкие изменения направления», что отличалось от поведения известных самолетов или дронов, пишет Unexplained-Mysteries.com.

В официальных оценках происхождение и назначение объекта описано как «неизвестные». Во время недавнего эпизода подкаста Weaponized Podcast Корбелл и Кнапп заявили, что в районе, где было снято видео, в последние годы наблюдается рост количества подобных сообщений, касающихся как воздушных, так и морских встреч.

Корбелл также упомянул об отдельном инциденте, во время которого мостик корабля ВМС США внезапно залило интенсивным светом. Он сказал, что командир временно потерял зрительную ориентацию, не в состоянии увидеть собственную руку перед лицом.

Связан ли объект, показанный на кадрах с дрона, с этим событием, остается непонятным. Сейчас видео добавило топлива к продолжающимся дискуссиям о неидентифицированных объектах, наблюдаемых во время военных операций.

