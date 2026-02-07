Орбан сделал еще более скандальное заявление об Украине, превзойдя предыдущие 13 7.02.2026, 19:35

Венгерский премьер-министр опасается остаться без поставок российского топлива.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии.

Об этом он сказал, выступая на «антивоенном митинге2 в городе Сомбатхей, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на венгерское издание Index.

По словам главы венгерского правительства, Украина постоянно требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

«Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина – наш враг», – заявил Виктор Орбан.

Он добавил, что без снижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей вырастут на 1 миллион форинтов в год (это около 2600 евро).

Орбан также сказал, что поскольку Украина является соседом Венгрии, то с ней придется сотрудничать, но допускать ее к членству в ЕС нельзя.

