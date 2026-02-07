Украинские дроны уничтожают врага быстрее, чем РФ мобилизует 1 7.02.2026, 19:47

Сырский назвал цифры за январь.

В январе украинские дроны уничтожили почти 30 тысяч российских оккупантов, что превысило темпы мобилизации в РФ и создало технологическое преимущество на поле боя.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Главнокомандующего, в январе подразделения БпЛА поразили 66,2 тысячи целей. Благодаря работе дронов удалось ликвидировать почти 29,7 тысячи оккупантов, тогда как враг за месяц смог рекрутировать только 22 тысячи человек.

- Это та разница, к которой мы стремимся: уничтожать больше солдат, чем Россия успевает поставить в строй. Это и эффективность наших БпС, что при условии дальнейшего наращивания будет заставлять Москву прекратить захватническую войну, - подчеркнул Сирский.

Он добавил, что Украина сохраняет преимущество в применении FPV-дронов, а наземные роботизированные комплексы в январе выполнили на четверть больше миссий, чем в декабре.

Россия планирует существенно нарастить численность своих беспилотных войск - до 165 тысяч человек в течение года. Оккупанты уже внедряют новые реактивные дроны "Герань-4" и "Герань-5", а также собственные дроны-перехватчики.

Как отметил Главнокомандующий, нынешняя война превратилась в соревнование технологий, где выигрывает тот, кто быстрее реализует преимущество на поле боя.

- Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БпЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника, - подчеркнул он.

Для усиления фронта в штаты отдельных штурмовых полков и бригад ТрО будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем.

