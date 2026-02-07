закрыть
15 мая 2026, пятница, 20:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БелЖД столкнулась с новыми происшествиями

4
  • 7.02.2026, 19:56
  • 7,352
БелЖД столкнулась с новыми происшествиями

Минтранс попыталось спешно и нелепо оправдаться.

С наступлением новой волны заморозков, а именно 3 февраля 2026 года, на БЖД в очередной раз решили напомнить пассажирам, что следование поездами бизнес-класса — это вовсе не постоянная «привилегия». Ряд задержек и опозданий произошли сразу с самого начала месяца, отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Поезда межрегиональных линий бизнес-класса на направлениях Минск — Витебск и Минск — Могилёв, обслуживавшиеся составами польских дизель-поездов серий ДП6 и ДП3, по «техническим причинам» решили заменить пассажирскими вагонами локомотивной тяги.

По официально представленной информации, с 3 по 6 февраля следующие номера поездов: 711, 712, 713, 714, 703, 704, 744, 745 переходят на указанный порядок обслуживания.

При этом пассажирам предлагается повнимательнее следить за расписанием и попристальнее отслеживать обновления в разделе «Услуги пассажирам» и мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», потому что сами поезда, как предупреждают на БЖД, «будут следовать с отклонением от своего расписания». Помимо этого, в «особо удачные моменты» может попросту отсутствовать и возможность купить на них билеты.

Несмотря ни на что, на БЖД подчёркивают, что всё остаётся под полным контролем. Разницу в стоимости проезда тем, кто рассчитывал на современный комфорт и скорость, обещают компенсировать, для чего придётся лично обратиться в билетные кассы.

О сроках возвращения прежнего порядка обслуживания и о том, в чём заключаются эти самые «технические причины», официально не сообщается.

Данное происшествие не является какой-то особенной новостью, ведь дизель-поезда серии ДП на БЖД ломались довольно часто (не раз упоминалось в наших публикациях, например, здесь, здесь, здесь, или здесь). И на время отсутствия неисправного состава приходилось осуществлять подобные замены на вагоны локомотивной тяги. Но в данной ситуации, похоже, произошло что-то из ряда вон выходящее, так как отменён целый ряд поездов, который не мог обслуживаться одним составом ДП3 или ДП6. А это значит, что на дату анонса указанной замены случилось происшествие, в результате которого были отставлены от эксплуатации сразу несколько составов дизель-поездов серии ДП3 и ДП6 — в количестве как минимум трёх единиц.

Такой стихийный одновременный выход подобного сложного оборудования из строя по причине возникновения каких-то спонтанных скрытых дефектов, которые ранее не диагностировались, крайне маловероятен.

А тот факт, что о замене составов объявили заранее, свидетельствует о том, что о возможности такой неисправности подозревали и просто ждали: случится или нет.

Учитывая, что и ранее на БЖД испытывали определённые проблемы с эксплуатацией и обслуживанием этой техники, которая в приписном парке БЖД находится уже фактически более десяти лет, можно ещё раз предположить, что все основные «больные места» этого моторвагонного подвижного состава в эксплуатирующих и обслуживающих его локомотивных депо должны были уже изучить и выработать профилактические меры по предупреждению вероятных массовых отказов.

Однако, судя по данной замене составов, похоже, ни профилактических мер, ни достойного технического обслуживания для данной серии дизель-поездов на БЖД нет.

Можно также предположить, что проблема заключается, например, в некачественном топливе, поставленном в локомотивные депо, или в отсутствии нормальных, рекомендуемых заводом-изготовителем, расходных элементов, таких как топливные, воздушные и масляные фильтры, на которые БЖД, ввиду наложенных на неё санкционных ограничений, вынуждена искать альтернативы на доступных ей рынках России и Китая, где аналоги такой продукции не отличаются качеством. Но в таком случае возникает вопрос о проведении анализов топлива химлабораториями и вообще о качестве входного контроля поступающих запчастей и материалов.

По имеющейся в нашем распоряжении информации, все отставленные от работы дизель-поезда серии ДП имеют фактически одну и ту же проблему — неисправность в силовой установке (связка «дизельный двигатель — гидравлическая передача»). В связи с этим именно некачественно проведённое обслуживание в совокупности с устанавливаемыми некачественными запчастями и расходными материалами, по всей видимости, стали причиной такого стихийного массового отказа в работе.

Предвосхищая вполне обоснованный и закономерный хейт в адрес БЖД со стороны пассажиров за такую неготовность к заранее прогнозировавшимся сложным погодным условиям, а также, вероятно, публикации, подобные этой, Минтранс Беларуси попытался смешно и нелепо оправдать промахи этого государственного объединения, входящего в его структуру.

Описание «героической» борьбы БЖД со снегом с добровольно-принудительным привлечением к его уборке более 21 тысячи железнодорожников, из числа которых у абсолютного большинства в должностные обязанности трудовая повинность с большой снеговой лопатой в руках в своё свободное время не входит, заканчивается текстом, достойным дословного цитирования:

«Однако, как отмечают на БЖД, не вся техника способна работать в сложных метеоусловиях. Так, подвижной состав, произведенный в странах ЕС, не прошел проверку на прочность. С 5 февраля дизель-поезда производства польской компании PESA серии ДП6 на маршруте Минск – Витебск – Минск заменены на составы, сформированные из вагонов локомотивной тяги. После завершения ремонта курсирование дизель-поездов серии ДП6 будет постепенно восстановлено на прежних маршрутах».

Читая подобное, создаётся впечатление, что руководство БЖД кто-то насильно заставил купить такой «плохой и некачественный» моторвагонный подвижной состав, а те руководители, которые подписывали технические задания, требования и прочую документацию, без которой ни один производитель не начнёт постройку подобного сложного оборудования, либо делали это под пыткой, либо вообще не понимали, что и зачем они подписывают. Выглядит это как довольно унылое оправдание и попытка нынешнего руководства БЖД и Минтранса свалить свою некомпетентность на плечи предыдущих руководителей.

Похоже, ежегодные сезонные проблемы в эксплуатации дизель-поездов серии ДП вообще никак не анализируются, и все предшествующие отказы в работе, которых было немало, не принимаются во внимание при подготовке к эксплуатации в зимний период. При этом напомним, что по результатам осеннего комиссионного осмотра хозяйства ГО «Белорусская железная дорога» комиссией начальника БЖД содержание хозяйств организаций и обособленных структурных подразделений (филиалов) БЖД, а также работа по обеспечению трудовой и производственной дисциплины признаны удовлетворяющими требованиям по обеспечению условий безопасности движения поездов.

Исходя из этого, получается, что либо в ходе осеннего осмотра, несмотря на ежегодные проблемы с дизель-поездами ДП, их никто вообще не смотрел, либо заместитель начальника БЖД Быцкевич и начальник службы локомотивного хозяйства Мухин вместе с начальниками отделений БЖД в установленный протоколом объезда срок до 30.01.2026 не проработали вопрос «организации круглогодичной наружной обмывки моторвагонного подвижного состава в местах его наибольшей концентрации по локомотивным (моторвагонным) депо и пунктах оборота», что и стало причиной массовых отказов дизель-поездов.

Кстати, версия с набиванием снега в подкузовное пространство этих дизель-поездов в пути следования, где как раз-таки и расположена силовая установка, является одной из вполне рабочих причин, по которой могут происходить отказы в работе оборудования. И вот уже на этом фоне неудовлетворительно организованные мероприятия по очистке и обмывке МВПС, но не снаружи, а именно в подкузовном пространстве, вполне могут являться ещё одной причиной (вернее даже первопричиной), по которой в настоящее время отстранены от работы дизель-поезда ДП.

Но приведённому выше массовому отказу в работе нескольких дизель-поездов серии ДП в феврале предшествовали ещё два официально озвученных случая с пассажирскими поездами, что делает первые три дня этого месяца плотно насыщенными происшествиями с моторвагонным подвижным составом.

Так, при следовании 31 января 2026 года поезда межрегиональных линий бизнес-класса №711 сообщением Витебск — Минск (в соответствии с расписанием отправление с начальной станции Витебск в 19:04, прибытие на конечную станцию Минск-Пассажирский в 22:43) на перегоне путевой пост «25 километр» — Богушевская была допущена неграфиковая длительная остановка из-за технической неисправности в составе поезда.

Краткие обстоятельства данного происшествия следующие.

Поезд № 711 в соответствии с расписанием следует составами дизель-поездов серии ДП6. В указанную дату отправление этого поезда со станции Витебск осуществлялось по требованию машиниста дизель-поезда со вспомогательным локомотивом (тепловозом) серии ТЭП70.

Причиной следования со вспомогательным локомотивом явилось то, что на дизель-поезде имели место неисправности нескольких из четырёх силовых установок, в результате чего исключалась возможность его самостоятельного следования в соответствии с расписанием.

В пути следования по перегону путевой пост «25 километр» — Богушевская участка Витебск — Орша была произведена вынужденная остановка. Во время стоянки был осуществлён осмотр состава поезда, в ходе которого была выявлена неисправность переходного адаптера с автосцепки Шарфенберга дизель-поезда на автосцепку СА-3* тепловоза, который применяется при буксировке моторвагонного подвижного состава, оборудованного автосцепкой Шарфенберга, вспомогательными локомотивами.

* Переходной адаптер между автосцепкой СА-3 и сцепкой Шарфенберга — это специальное переходное сцепное устройство, предназначенное для временного механического соединения подвижного состава, оборудованного автосцепкой СА-3, с подвижным составом, оснащённым автоматической сцепкой Шарфенберга (в частности, дизель-поездом ДП6). Адаптер представляет собой промежуточный элемент, имеющий с одной стороны узел сопряжения с замком СА-3, а с другой — головку под сцепку Шарфенберга, что позволяет осуществлять буксировку, маневровые операции и транспортировку несовместимого по типу сцепления подвижного состава без переоборудования штатных сцепных устройств.

Ввиду отсутствия второго исправного комплекта переходного устройства оперативное возобновление следования со вспомогательным локомотивом не представлялось возможным.

Совместно с поездным диспетчером участка было принято решение об отцепке вспомогательного локомотива и освобождении им перегона путём заезда на боковой путь станции Богушевская. После выполнения необходимых операций поезд №711 продолжил дальнейшее самостоятельное следование.

Ввиду невозможности задействовать все силовые установки дизель-поезда в пути следования до конечной станции происходило увеличение времени опоздания. Прибытие на станцию Минск-Пассажирский уже 1 февраля 2026 года составило 01:32, что почти на три часа позже времени, установленного расписанием.

Следует отметить, что неисправности автосцепных устройств являются довольно серьёзными происшествиями, влияющими на безопасность движения поездов. Подобное событие с пассажирским поездом потенциально чревато угрозой жизни и здоровью пассажиров. В зависимости от обстоятельств произошедшего случаи повреждений автосцепных устройств в пути следования требуют их рассмотрения вплоть до руководства БЖД.

В следующем февральском случае задержки пассажирского поезда уже фигурирует электропоезд серии ЭПр.

Поезд региональных линий бизнес-класса №876 сообщением Минск — Мозырь (в соответствии с расписанием: отправление с начальной станции Минск-Пассажирский в 19:38, прибытие на конечную станцию Мозырь в 23:50) 2 февраля 2026 года по техническим причинам отправился с опозданием с начальной станции.

Причиной опоздания поезда №876 по отправлению стала необходимость размена составов электропоезда ЭПр ввиду наличия на прибывшем (требовавшем замены) электропоезде неисправности в системе пневматической подвески вагона, которая приводит к автоматической блокировке некоторых функций и снижению допустимой скорости следования.

В свою очередь заменяющий состав электропоезда ЭПр был поздно выдан на контрольный пост из моторвагонного депо Минск-Северный (моторвагонное депо Минск — ТЧ-9) из-за длительного устранения имевшейся неисправности.

В итоге выезд под посадку пассажиров на станцию Минск-Пассажирский состава электропоезда ЭПр для дальнейшего следования с поездом №876 был осуществлён на один час позже времени, установленного нормативами расписания движения технических поездов.

Общее время опоздания при отправлении поезда №876 со станции Минск-Пассажирский составило 1 час 20 минут.

В данном случае следует отметить, что стараниями локомотивной бригады и диспетчерского персонала время опоздания до конечной станции Мозырь было полностью сокращено, и прибытие осуществлялось фактически в соответствии с расписанием.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина