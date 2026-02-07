Первое золото ОИ-26 взял швейцарский горнолыжник фон Алльмен

Первое золото ОИ-26 взял швейцарский горнолыжник фон Алльмен3
- Кристиан Таль
- 7.02.2026, 20:04
- 2,480
Серебро и бронзу выиграли атлеты из Италии.
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен в субботу, 7 февраля, завоевал золотую медаль в скоростном спуске на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Это первая награда высшей пробы, разыгранная на текущих Играх.
Результат фон Алльмена, принесший ему победу: 1 минута 51,61 секунды. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал итальянец Джованни Францони (отставание - 0,20 секунды). Тройку лучших замкнул еще один представитель Италии Доминик Парис (отставание от победителя: 0,50 секунды).
Для 24‑ летнего фон Алльмена это олимпийское золото стало дебютным в карьере. В 2025 году, однако, он дважды становился чемпионом мира.
Зимние Олимпийские игры в Италии
25-е зимние Олимпийские игры проводятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. В роли хозяев Игр выступают два города на севере страны - Милан и Кортина-д'Ампеццо .
13 атлетов из России и 7 спортсменок из Беларуси примут участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.