В Беларуси мошенники обманули сотрудницу банка

В Беларуси мошенники обманули сотрудницу банка4
- 7.02.2026, 20:25
- 4,190
Она хотела купить обувь онлайн.
В Гродненском районе жертвой мошенников стала работница банка. Жительница городского поселка Сопоцкин перевела 280 рублей за обувь, найденную в Instagram, но после оплаты «продавец» перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
Как сообщили в милиции, женщина хорошо знакома с популярными схемами интернет-обмана, однако злоумышленник сумел вызвать доверие, предоставив реквизиты карты белорусского банка. Это создало у покупательницы впечатление, что сделка безопасна и проходит «официально»
После перевода денег аккаунт продавца исчез, а товар женщина так и не получила.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
В милиции подчеркнули, что предоплата за товары в соцсетях остается одним из самых распространенных способов обмана — даже если продавец предлагает «надежные» реквизиты и карту белорусского банка.