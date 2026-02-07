В Беларуси мошенники обманули сотрудницу банка 4 7.02.2026, 20:25

Она хотела купить обувь онлайн.

В Гродненском районе жертвой мошенников стала работница банка. Жительница городского поселка Сопоцкин перевела 280 рублей за обувь, найденную в Instagram, но после оплаты «продавец» перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Как сообщили в милиции, женщина хорошо знакома с популярными схемами интернет-обмана, однако злоумышленник сумел вызвать доверие, предоставив реквизиты карты белорусского банка. Это создало у покупательницы впечатление, что сделка безопасна и проходит «официально»

После перевода денег аккаунт продавца исчез, а товар женщина так и не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В милиции подчеркнули, что предоплата за товары в соцсетях остается одним из самых распространенных способов обмана — даже если продавец предлагает «надежные» реквизиты и карту белорусского банка.

