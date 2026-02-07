Покушение на российского генерала ГРУ Алексеева: подозреваемого везут из Дубая

Покушение на российского генерала ГРУ Алексеева: подозреваемого везут из Дубая7
- 7.02.2026, 20:31
В деле о покушении на заместителя начальника ГРУ РФ Владимира Алексеева появились двое подозреваемых. По версии следствия один из них нанес генералу три пулевых ранения.
Вскоре обоих доставят на допросы, по результатам которых фигурантам планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения в суде, если их причастность подтвердится, сообщает «Коммерсант».
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК).
Telegram-канал Baza утверждает, что стрелявшего в генерала «везут из Дубая». Вместе с ним задержан сообщник.
Что касается Владимира Алексеева, то он пришел в себя после операции и находится в сознании.
«Врачи с осторожностью говорят, что угрозы жизни нет», – сообщает ТАСС со ссылкой на источники среди врачей.