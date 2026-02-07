Белорусов ждет подорожание топлива? 3 7.02.2026, 20:53

«Белоруснефть» заявила, что цены на газ будут изменяться вместе со стоимостью нефтепродуктов.

В Беларуси пока нет официального решения о повышении цен на топливо. При этом в Минфине ранее заявляли о возможном росте акцизов на 3%. А в «Белоруснефти» отмечают, что в случае подорожания бензина и дизеля будет корректироваться и цена на газ, сообщает «Точка».

Решение по повышению цен на топливо принимают госорганы и сообщают об этом участникам рынка. Пока такого распоряжения нет.

— На данный момент мы не располагаем точной информацией о дате или размере повышения. В конце прошлого года представители Минфина упоминали о необходимости повышения цен примерно на 3%, — рассказал замгендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции «Белоруснефти» Сергей Каморников.

Отметим, что ранее также сообщалось о намерениях властей поднять акцизы на топливо в этом году на 3%. Однако это не будет означать, что цены на бензин на заправках вырастут на такой же процент, заявляли в Минфине.

По словам представителя «Белоруснефти», цены на газ будут изменяться вместе со стоимостью нефтепродуктов:

— Если топливо дорожает на 2 копейки, цена на газ обычно изменяется примерно на 1 копейку. Газ традиционно стоит около 50% от стоимости высокооктанового бензина, и это соотношение удобно для потребителей, поэтому мы не ожидаем резких скачков цен на газ, опережающих рост бензина или дизеля.

Напомним, весной прошлого года топливо дорожало в несколько этапов — каждый раз на 2 копейки.

