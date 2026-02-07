15 мая 2026, пятница, 21:40
«На фронте вскоре могут произойти фантастические события»

  • 7.02.2026, 20:58
Сенсационное заявление украинского журналиста.

Политический обозреватель Иван Яковина заинтриговал своих зрителей рассказом о современной войне, которая переходит на новый уровень:

«Прогресс в военном обучении машинного интеллекта бесконечно быстрым становится, и техника выходит на новый уровень, потому что сейчас дроны нужно обучить самостоятельно летать, обмениваться информацией с другими дронами, оборудовать системами датчиков, искать замаскированного противника, идентифицировать угрозу, выбрать какие-то приоритетные цели из набора всех остальных, вызвать необходимую помощь и, конечно же, уничтожить врага. Сейчас всему этому необходимо обучать искусственный интеллект, и это обучение уже идет, то есть это не на когда-то планируется, а уже работает».

Журналист описал события, которые скоро произойдут, хотя в это сложно поверить:

«Я предполагаю, что через небольшой промежуток времени, буквально через месяц или пару месяцев, начнет вырисовываться, а потом и реализовываться концепция постоянного роботизированного контроля линии фронта, как на земле, так и в воздухе, а также начнется подготовка к тому, что роботы будут принимать решения о нанесении контрударов по тем колоннам российских войск, которые планируют выступить и атаковать украинские позиции. Я думаю, что даже еще до того, как такая колонна будет пытаться выйти в путь, ее будут обнаруживать украинские дроны с искусственным интеллектом и уничтожать сами, даже не привлекая к этому людей».

«Для россиян это будет создавать очень большую проблему, потому что с российской стороны это будет выглядеть примерно так: на линии фронта с украинской стороны не будет ни людей, ни техники, ни опорных пунктов, ни складов, ни машин, ни логистики. Вообще ничего. Просто как пустое пространство, как будто там никого и ничего нет. Лишь иногда будет пролетать какой-то дрон и будут включаться какие-то датчики. Как только российское командование решит, что, раз там тихо, то можно наступать, начнет собирать силы для нанесения удара, сразу по этим силам будет нанесен украинский удар, и все эти силы будут уничтожены», - подытожил Яковина.

