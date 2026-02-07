Что почем на Комаровском рынке в эти выходные

Что почем на Комаровском рынке в эти выходные1
- 7.02.2026, 21:23
Ряды на Комаровке в субботу переполнены покупателями: минчане торопятся запастись продуктами на неделю. «Минск-Новости» выяснили, что покупают жители столицы и на что обращают внимание при выборе товаров.
Фрукты остаются лидерами спроса. Мандарины от 4,90, грейпфрут от 4,50 до 15, минимальный ценник на киви — 4,50 рубля за килограмм. Хурма на любой вкус: от плодов за 3,90 до более презентабельных вариантов за 35 рублей. Груши с разбросом цен от 4,50 до 25 рублей, а виноград от 3,90 до 40 рублей.
— Я без мандаринов домой не уйду, — смеется минчанка Наталья. — Каждую субботу беру их и киви, делаю смузи и добавляю фрукты к завтраку. Вечером мандарины идут к чаю, а иногда делаю салаты с гранатом. Даже если приходится переплатить пару рублей, выбираю свежие и сладкие плоды — вкус важнее всего.
На соседнем прилавке апельсины по цене от 4,50 до 16,90 рубля за килограмм, а спелые гранаты, которые пользуются популярностью в зимний период, можно найти как за 4,50, так и за 39,90 рубля.
Среди самых доступных фруктов — бананы и яблоки от 3,90.
— Беру бананы и яблоки на неделю, — делится Павел. — Дети берут их в школу, я добавляю фрукты в овсянку. Груши покупаю для запеканки и десертов. Главное, чтобы плоды были спелые и ароматные, иначе их никто не ест.
На рынке можно найти и более экзотические плоды. Например, черешня от 250 до 280 рублей за килограмм. Также стоит отметить ананасы из Коста-Рики, цена на которые составляет 45 рублей за килограмм.
На овощных рядах покупатели активно набирают свежие продукты. Огурцы — от 2,90 до 9,90 рубля, помидоры — от 3,90 до 25 рублей, а черри стоят от 6,90 до 39,90 рубля.
— В выходные беру овощи на всю неделю, — рассказывает минчанка Ольга. — Салаты готовлю ежедневно, добавляю черри и свежие огурцы. Свеклу кладу в борщ. Из томатов часто делаю домашний сок.
Капусту можно найти по цене от 1,29 рубля, цветную по 4,9 за килограмм. Картофель от 1,29, баклажаны можно купить от 6,90 рубля, а кабачки — от 9 до 18,90 рубля. Петрушка и укроп стартуют от 1,50 за 100 грамм.
В рыбном отделе тоже немало посетителей. Карп стоит от 7,39 до 8,59 рубля за килограмм, а осетр можно найти по цене 32–36 рублей. Форель продается по 23–26 рублей за килограмм, толстолобик — по 5,05.
— Зимой стараюсь брать форель и карпа хотя бы раз в неделю, — рассказал минчанин Владимир. — Рыба помогает восполнить дефицит витамина D и полезных жирных кислот. Готовлю запеченной с овощами или на пару. Дети едят с удовольствием, да и нам с женой нравится.