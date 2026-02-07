В Уфе подросток с ножом напал на общежитие, где живут студенты-иностранцы
- 7.02.2026, 21:48
Шесть человек получили ранения.
В Уфе 15-летний житель города напал с ножом на студентов в общежитии медицинского университета. В итоге были ранены четверо студентов и двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции, сообщает в Telegram пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. Нападавшего задержали, уточняется в ее посте.
По данным Telegram-канала «112», близкого к силовикам, все пострадавшие были госпитализированы в различные больницы, им оказывают необходимую помощь. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, пишет канал. «Среди пострадавших один подросток. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести», - утверждает «112».
Обстоятельства произошедшего уточняются. Между тем региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что в связи с инцидентом в Уфе было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Как пишет местное онлайн-издание Ufa1.ru, нападение с ножом произошла в общежитии Башкирского государственного медицинского университета, расположенном на улице Репина. «В этом корпусе проживают в том числе иностранные студенты-медики», - отмечается в публикации. «Со слов одного из студентов, нападавший выкрикивал расистские оскорбления», - добавляют журналисты.
По данным Telegram-канала «112», напавший на студентов и полицейских подросток придерживался неонацистских взглядов. При задержании он оказал сопротивление и ранил себя. К моменту публикации, по данным СМИ, злоумышленник находился в больнице в тяжелом состоянии. Ректор БГМУ Валентин Павлов комментировать произошедшее отказался.