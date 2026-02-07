закрыть
15 мая 2026, пятница, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топ-5 лучших смартфонов с большим экраном в 2026-ом году

3
  • 7.02.2026, 21:59
  • 3,524
Топ-5 лучших смартфонов с большим экраном в 2026-ом году

В список попали устройства от Samsung, Apple, OnePlus и Google.

Популярное издание Tom's Guide обновило рейтинг лучших смартфонов с большим экраном. В список вошли модели с экранами около 6,7 дюйма и больше – такие устройства подходят для просмотра видео, игр и работы с документами.

Лидером топа стал Galaxy S25 Ultra. Эксперты отмечают его универсальность: устройство сочетает крупный и сочный 6,9-дюймовый дисплей, флагманскую производительность и продвинутые камеры. Гаджет также поддерживает стилус S Pen, что делает его удобным для заметок и творчества.

Лучшим большим iPhone признан iPhone 17 Pro Max – благодаря мощному процессору, качественной тыльной камере со всеми модулями на 48 Мп. и длительной автономной работе. Аппарат ориентирован на пользователей экосистемы Apple, которым нужен максимальный экран.

В категории «лучшая цена» победил OnePlus 15. Модель получила мощный процессор, крупный экран с частотой 165 Гц и одну из лучших технологий быстрой зарядки в своем классе.

Лучшим камерофоном среди крупных смартфонов признан Google Pixel 10 Pro XL, который делает ставку на продвинутые алгоритмы обработки фотографий с помощью ИИ и оснащен лучшим LTPO OLED экраном по версии лаборатории DxOMark.

Отдельно эксперты отметили Samsung Galaxy Z Fold 7 – как лучший складной смартфон с большим рабочим пространством, способный заменить планшет.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина