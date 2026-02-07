Скандальный функционер и «сенатор» Басков в прошлом году занялся новым бизнесом

  7.02.2026, 22:21
Что сейчас с сетью?

Сеть дискаунтеров «ДНЦ-маркет» открыла четвертый магазин — все в разных городах. В другие торговые точки активно ищут работников. Большая доля в этой компании принадлежала скандально известному спортивному функционеру и «сенатору» Дмитрию Баскову. Второй совладелец управлял одной из компаний, связанных с «Островом чистоты и вкуса», сообщает «Зеркало».

В феврале 2025 года в Беларуси была зарегистрирована компания «ДНЦ-Маркет». Она развивает сеть дискаунтеров.

В ноябре прошлого года у сети работали только два магазина — в Минске и Жодино. Теперь открылись еще два — в Бобруйске и Барановичах. Кроме этого в январе сеть зарегистрировала точку в Слониме.

Кроме того, фирма активно нанимает сотрудников в разных городах. На момент публикации в республиканской базе вакансий числилось 185 предложений. Зарплаты варьируются от 1,5 тыс. (столько предлагают грузчику) до 4 тыс. рублей (зарплата для маркетолога).

Ищут работников на объекты в Березе, Полоцке, Молодечно, Слониме, Пинске, Жодино. В последнем, например, нужны два администратора торгового зала. За работу на ставку им готовы платить от 1,8 до 2 тыс. рублей. Столько же будет получать продавец-консультант в Березе. Зарплату четырем продавцам в Пинске предлагают также по 1,8 тыс.

Как писало «Бюро» в ноябре прошлого года, 50% фирмы «ДНЦ-Маркет» принадлежит Дмитрию Баскову, еще 50% — у малоизвестного бизнесмена Анатолия Пригодича. Однако, как следует из данных сервиса legat.by на декабрь 2025-го, в сентябре того же года партнером Пригодича по этому бизнесу был указан Алексей Хорсеев. Басков официально не значится среди совладельцев с того же месяца.

Анатолий Пригодич много лет работал на различных должностях в структурах группы компаний «Ромакс», бывших владельцев сети «Остров чистоты и вкуса». А с мая 2024 по апрель 2025 года он был указан совладельцем «ПродХимМаркета» — одной из фирм, которые управляли этой известной сетью.

Тогда же сообщалось, что экспансия новой сети дискаунтеров, судя по всему, идет и через помещения, где ранее работал «Остров чистоты и вкуса». Например, адрес минской точки совпадает с адресом одного из бывших магазинов сети.

«ДНЦ-Маркет» получила лицензии на продажу алкоголя и табака. Параллельно она подала заявки на товарные знаки: «ДНЦ-маркет», «Экономь-ка», Mister Ludwig, «Крепыш» и Happy house.

Напомним, в декабре также стало известно, что Басков стал совладельцем пивоваренной компании «Бивер» с долей в 25%.

Дмитрий Басков — белoрусский функционер из хоккейной обоймы Лукашенко, бывший личный тренер Николая Лукашенко. После работы с командой Лукашенко Басков быстро прошел чиновничью вертикаль в хоккее: возглавлял «Динамо-Минск» как гендиректор, затем стал председателем Федерации хоккея Беларуси и вошел в исполком НОК.

В 2021 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на пять лет из-за тесных связей с семьей Лукашенко и за соучастие Дмитрия Баскова в убийстве Героя Беларуси Романа Бондаренко.

Параллельно со своей функционерской деятельностью Басков развивал бизнес-интересы в девелопменте и смежных проектах.

