Британия перебросила истребители на Кипр 7.02.2026, 22:32

Из-за возможного удара США по Ирану.

Великобритания направила истребители на авиабазу Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне возможного удара США по Ирану. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Шесть самолетов F-35B присоединятся к истребителям Typhoon, уже находящимся на острове. В отличие от Typhoon, которые выполняют ударные и патрульные задачи в Ираке и Сирии, новейшие F‑ 35B переброшены в оборонительной роли — в качестве страховки на случай резкой эскалации напряженности вокруг Ирана.

Накануне, 6 февраля, американское посольство в Тегеране призвало граждан США немедленно покинуть Иран, рекомендовав иметь план эвакуации через сухопутные границы на случай нарушения авиасообщения. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести «очень сильный удар» по Исламской Республике и сообщал о направлении к ее берегам «огромной армады» военных кораблей во главе с авианосцем.

США также перебрасывают на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, включая комплекс THAAD, для защиты войск и союзников от возможного ответного удара Ирана. На угрозы Тегеран ответил предупреждением, что любая новая атака США приведет к региональной войне, пообещав ударить по американским базам в Персидском заливе.

На этом фоне 6 февраля в Омане начались переговоры делегаций США и Ирана по ядерной программе. 7 февраля Трамп заявил, что Иран «очень хочет заключить сделку», но США не торопятся с подписанием, требуя полного отказа Тегерана от разработки ядерного оружия. До этого Трамп предупреждал, что если Вашингтону не удастся заключить соглашение с Тегераном, то «произойдут плохие вещи». После переговоров в Омане США объявили о новых санкциях против иранского нефтяного экспорта.

