Как ВСУ могут сломать армию РФ 7.02.2026, 22:35

Перед украинской армией сегодня стоит много вызовов.

Перед украинской армией сегодня стоит много вызовов, ведь враг постоянно наращивает количество дронов, которыми атакует Украину. Также противник имеет преимущество в количестве личного состава. Однако Силы обороны Украины имеют шансы ответить на эти вызовы.

Такое мнение высказал в разговоре с «24 Каналом» украинский майор, командир 1030 отдельного зенитного ракетного дивизиона «Аквила» 3 армейского корпуса Максим Зайченко, подчеркнув, какие первоочередные задачи стоят перед украинским войском. Он назвал важные шаги, которые нужно осуществить.

Какие способности нужно наращивать украинским силам?

Зайченко отметил, что министр обороны Михаил Федоров поставил задачу ликвидировать в месяц 50 тысяч единиц живой силы врага. И этот показатель является вполне реальным.

«Когда-то нам говорили, что нереально сбивать «Шахеды» зенитными дронами, но как оказалось, это реально. Уверен, что как раз такой план на 2026 год и будет реализован: увеличение количества беспилотных систем для поражения и планка по ликвидации 50 тысяч оккупантов. Это не просто так было озвучено, и имеет все шансы на реализацию», – подчеркнул командир ракетного дивизиона.

Также существует, по его мнению, насущная потребность в наращивании способности по беспилотникам. В 2025 году по территории Украины было выпущено 55 тысяч «Шахедов» и их имитаторов. Соответственно есть потребность в увеличении существующих и создании дополнительных подразделений и оснащении их средствами поражения. Для этого необходима поддержка западных партнеров по предоставлению образцов вооружения и техники украинским военным.

- По направлению моей работы, то считаю, что ПВО Сухопутных войск на уровне с Силами беспилотных систем и Воздушными силами должно стать полноценным игроком в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Мы действительно показываем высокие результаты эффективности уничтожения, но масштабирование угроз со стороны противника неуклонно растет, – пояснил Максим Зайченко.

В то же время стандартные зенитно-ракетные средства являются дорогостоящими и они есть в малом количестве. Поэтому нужно создавать способности, повышать так называемые малые ПВО, что и делают другие рода войск.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com