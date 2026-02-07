закрыть
15 мая 2026, пятница, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр Вооруженных сил Франции впервые посетила Украину

  • 7.02.2026, 22:51
  • 3,066
Министр Вооруженных сил Франции впервые посетила Украину
Катрин Вотрен

Речь шла о Mirage и Rafale.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел встречу с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, которая впервые посетила Украину после назначения на должность в октябре прошлого года, пишет «Европейская правда».

Основное внимание во время обсуждения уделили военной помощи, усилению украинской ПВО системами и ракетами и расширению авиации Украины французскими самолетами Mirage и Rafale. Зеленский проинформировал Вотрен о последствиях удара, который Россия нанесла по Украине этой ночью.

Президент Украины отметил важность поставок систем SAMP/T и французских самолетов Mirage для усиления украинской ПВО.

Он подчеркнул, что быстрое поступление систем противовоздушной обороны усилит защиту украинского неба. Украина также заинтересована в скорейшей реализации совместных проектов с Францией в рамках европейских инициатив, прежде всего SAFE.

Катрин Вотрен заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны Франции. Она отметила результативную работу с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, в частности по модернизации радаров, предоставленных Францией, и сотрудничеству в производстве дронов.

- Франция будет соблюдать взятые на себя обязательства по Rafale. Что касается поставок – они будут реализовываться, как предусмотрено, в рамках программы SAFE. Мы будем вашим преданным партнером, будем защищать ваше дело и пытаться привлекать к этой работе в широком смысле европейский оборонно-промышленный комплекс, чтобы усиливать наши возможности и наш суверенитет в европейском смысле, – подчеркнула она.

Во время встречи также обсудили санкционную политику против России. Президент Украины отметил, что Франция продемонстрировала смелый шаг, когда задержала танкер «теневого флота РФ».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина