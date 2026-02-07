Министр Вооруженных сил Франции впервые посетила Украину 7.02.2026, 22:51

3,066

Катрин Вотрен

Речь шла о Mirage и Rafale.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел встречу с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, которая впервые посетила Украину после назначения на должность в октябре прошлого года, пишет «Европейская правда».

Основное внимание во время обсуждения уделили военной помощи, усилению украинской ПВО системами и ракетами и расширению авиации Украины французскими самолетами Mirage и Rafale. Зеленский проинформировал Вотрен о последствиях удара, который Россия нанесла по Украине этой ночью.

Президент Украины отметил важность поставок систем SAMP/T и французских самолетов Mirage для усиления украинской ПВО.

Он подчеркнул, что быстрое поступление систем противовоздушной обороны усилит защиту украинского неба. Украина также заинтересована в скорейшей реализации совместных проектов с Францией в рамках европейских инициатив, прежде всего SAFE.

Катрин Вотрен заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны Франции. Она отметила результативную работу с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, в частности по модернизации радаров, предоставленных Францией, и сотрудничеству в производстве дронов.

- Франция будет соблюдать взятые на себя обязательства по Rafale. Что касается поставок – они будут реализовываться, как предусмотрено, в рамках программы SAFE. Мы будем вашим преданным партнером, будем защищать ваше дело и пытаться привлекать к этой работе в широком смысле европейский оборонно-промышленный комплекс, чтобы усиливать наши возможности и наш суверенитет в европейском смысле, – подчеркнула она.

Во время встречи также обсудили санкционную политику против России. Президент Украины отметил, что Франция продемонстрировала смелый шаг, когда задержала танкер «теневого флота РФ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com