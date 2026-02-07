Министр Вооруженных сил Франции впервые посетила Украину
- 7.02.2026, 22:51
Речь шла о Mirage и Rafale.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел встречу с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен, которая впервые посетила Украину после назначения на должность в октябре прошлого года, пишет «Европейская правда».
Основное внимание во время обсуждения уделили военной помощи, усилению украинской ПВО системами и ракетами и расширению авиации Украины французскими самолетами Mirage и Rafale. Зеленский проинформировал Вотрен о последствиях удара, который Россия нанесла по Украине этой ночью.
Президент Украины отметил важность поставок систем SAMP/T и французских самолетов Mirage для усиления украинской ПВО.
Он подчеркнул, что быстрое поступление систем противовоздушной обороны усилит защиту украинского неба. Украина также заинтересована в скорейшей реализации совместных проектов с Францией в рамках европейских инициатив, прежде всего SAFE.
Катрин Вотрен заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны Франции. Она отметила результативную работу с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, в частности по модернизации радаров, предоставленных Францией, и сотрудничеству в производстве дронов.
- Франция будет соблюдать взятые на себя обязательства по Rafale. Что касается поставок – они будут реализовываться, как предусмотрено, в рамках программы SAFE. Мы будем вашим преданным партнером, будем защищать ваше дело и пытаться привлекать к этой работе в широком смысле европейский оборонно-промышленный комплекс, чтобы усиливать наши возможности и наш суверенитет в европейском смысле, – подчеркнула она.
Во время встречи также обсудили санкционную политику против России. Президент Украины отметил, что Франция продемонстрировала смелый шаг, когда задержала танкер «теневого флота РФ».