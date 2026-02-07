Олимпиада: полиция Италии расследует акты диверсий на железной дороге 10 7.02.2026, 23:00

5,106

В расследовании участвует спецподразделение.

На севере Италии злоумышленники устроили диверсию на железной дороге в субботу, 7 февраля. Из-за этого в первый день соревнований на зимних Олимпийских играх 2026 годаопоздания высокоскоростных и региональных поездов достигли 2,5 часов, пишет «Немецкая волна».

По данным итальянской полиции, акты диверсии были зафиксированы в трех локациях. Перед рассветом 7 февраля недалеко от города Пезаро, расположенного на берегу Адриатического моря, был подожжен распределительный щит. В Болонье неизвестные перерезали кабель, используемый для измерения скорости поездов. Кроме того, на отрезке железнодорожных путей между городами Болонья и Падуя был обнаружен примитивный взрывной механизм.

В результате, по сообщениям итальянской государственной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato (FS), вокзал Болоньи, через который проходят высокоскоростные поезда, пришлось временно закрыть. Компания FS исключает, что причиной возгорания в распределительном щите и повреждения кабеля могли быть технические дефекты.

Злодеяния выглядят взаимосвязанными, однако, как указала пресс-секретарь полиции, на данный момент никто не взял на себя ответственности за них. Болонья является важным железнодорожным узлом для соединения юга и севера Италии, а также с точки зрения маршрутов, ведущих в города - хозяева Олимпиады: Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Железнодорожное сообщение в Италии было постепенно нормализовано ко второй половине дня. Как передает агентство dpa, к расследованию было подключено антитеррористическое подразделение полиции. Министерство транспорта Италии назвало инцидент "тяжким случаем диверсии".

Наблюдателям произошедшее напомнило инциденты, случившиеся незадолго до открытия парижской Олимпиады 2024 года. Тогда злоумышленники устроили несколько поджогов на железной дороге во Франции, повредив сигнальные устройства и кабели на трех важных железнодорожный ветках.

25-е зимние Олимпийские игры проводятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. В роли хозяев Игр выступают два города на севере страны - Милан и Кортина-д'Ампеццо .

13 атлетов из России и 7 спортсменок из Беларуси примут участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com