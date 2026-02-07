16 мая 2026, суббота, 0:35
Стать владельцем дворца в Беларуси можно всего за $30

  • 7.02.2026, 23:16
Дворец Радзивиллов в Гродненской области снова попал на торги.

Интересно, что историческую постройку уже дважды успешно продавали, но привести здание в порядок никому из покупателей не удалось. Сейчас двухэтажный кирпичный особняк площадью 1527 квадратных метров вновь выставили на аукцион. Причем — по символической стоимости. Подробности сообщает Realt.

Бывший дворец Радзивиллов в городке Дятлово в Гродненской области возвели более 270 лет назад. Когда-то величественное здание являлось центральной частью дворцово-паркового комплекса, но за прошедшие годы былое великолепие подрастерялось. Строил замок в стиле барокко Николай Фаустин Радзивилл. Затем история особняка была связана с семьей Ульрика Криштофа Радзивилла — писателя, поэта, историка, государственного деятеля Великого княжества Литовского. В советские годы в здании работала городская стоматология.

Сегодня двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки с подвалом и четырьмя холодными пристройками нуждается в масштабной реставрации. Без серьезного инвестора здесь не обойтись. Примечательно, что памятник архитектуры уже дважды успешно продавался на аукционе). Однако никому из новых владельцев не удалось выполнить взятые обязательства. В итоге объект вернулся под крыло Дятловского райисполкома.

Очередные торги назначены на 11 марта. Они пройдут на электронной площадке «БУТБ-Имущество». Начальная цена составит 90 рублей (около 30 долларов).

В придачу к дворцу покупатель получит в долгосрочную аренду земельный участок площадью в 41 сотку. По условиям продажи у нового собственника будет несколько лет на то, чтобы начать использовать объект, а в случае реконструкции, строительства или сноса недвижимости это нужно будет сделать в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

