Адам Кадыров пропал из совместных молитв с отцом 8.02.2026, 1:00

Сын главы Чечни длительное время не появляется на публике.

Сын главы Чечни Адам Кадыров пропускает уже третью по счету пятничную молитву с отцом Рамзаном Кадыровымпосле аварии, произошедшей 16 января.

Адам Кадыров длительное время не появляется на публике. Он пропустил уже третью молитву, на которой обычно присутствует все ближайшее окружение Рамзана Кадырова, в том числе его родственники, например, старший сын Ахмат Кадыров.

«Уже третья по счёту пятничная молитва без Адама Кадырова. Парень бесследно пропал. Будем ждать выписки», — пишет оппозиционный чеченский канал «Нийсо» со ссылкой на источник.

