Рост цен на металлы сделал олимпийские медали 2026 года рекордно дорогими 7 8.02.2026, 3:00

4,310

Экономисты оценили их стоимость.

Как пишет Forbes, медали, завоеванные на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, могут оказаться самыми дорогими в истории — по крайней мере, с точки зрения стоимости металлов. За последние месяцы цены на золото и серебро заметно выросли, поэтому спортсмены, которые решат расстаться со своими наградами, теоретически смогут выручить за них внушительную сумму на рынке.

Так, серебро сейчас примерно в три раза дороже, чем во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, а золото — примерно в два раза дороже, а это значит, что медали этого года будут стоить намного больше.

Как сообщали организаторы Олимпиады, золотые медали изготавливаются не только из золота — они состоят примерно из 500 граммов серебра и покрыты 6 граммами золота, в то время как серебряные медали изготавливаются из 500 граммов серебра.

Ведущий экономист Oxford Economics Стивен Хэр сообщил Forbes, что золотая медаль Олимпиады-2026 в Милане и Кортине может стоить около 1940 долларов, а серебряная — примерно 1000 долларов. Эти оценки основаны на прогнозах компании на 2026 год: 4690 долларов за унцию золота и 64 доллара за унцию серебра.

По оценкам издания, предполагаемая цена медалей Милана и Кортине-д'Ампеццо значительно выше, чем на предыдущей зимней Олимпиаде 2022 года: тогда Oxford Economics оценивала стоимость золотой медали примерно в 700 долларов, а серебряной — около 350.

Свои расчеты также представила техасская компания Dillon Gage Metals, занимающаяся торговлей драгоценными металлами. По ее данным, при спотовой цене золота 4 67,90 доллара за тройскую унцию и серебра 87 долларов стоимость золотой медали может составить около 2357 долларов, а серебряной — 1399 долларов.

Как коллекционные предметы, олимпийские медали могут продаваться по цене, значительно превышающей их денежную стоимость. Если кто-то из спортсменов пожелает продать медаль, завоеванную в Милане и Кортине, он или она могут рассчитывать на крупную прибыль, заявил Forbes Бобби Итон, эксперт по олимпийским памятным вещам из бостонского аукционного дома RR Auction House. Он подсчитал, что золотая медаль может быть продана на аукционе за сумму от 60 000 до 80 000 долларов, если спортсмен решит продать ее в течение нескольких недель после Олимпиады, отметив, что цена может быть еще выше, если медаль была завоевана известным спортсменом в популярном виде спорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com