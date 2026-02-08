FT: Путин пытается обмануть себя самого 1 8.02.2026, 9:06

Внутри России накапливаются проблемы.

Российский диктатор Владимир Путин заявляет о якобы близкой победе в Украине, утверждая о преодолении санкций и стратегической инициативе на фронте, а американские и европейские политики наблюдают за этим нарративом.

Об этом сообщает Financial Times.

В статье Питер Померанцев отмечает, в российском изложении война давно вышла за рамки Украины и подается как глобальное противостояние, где Россия якобы бросает вызов Западу и исторически обреченным демократиям.

Внутри страны эта версия подкрепляется утверждениями о преодолении санкций, устойчивости экономики и «стратегической инициативе» на фронте.

«Либо мы освобождаем эти территории силой, либо украинские войска покидают их», — заявляет российский лидер.

Информационное поле как поле боя

Этот нарратив активно транслируется за пределы РФ и подхватывается отдельными политиками на Западе. Ставка делается не столько на факты, сколько на создание ощущения неизбежности.

Как отмечают аналитики, в современных конфликтах решающее значение приобретает способность навязать собственную историю, а не только военные успехи.

Уязвимости системы

Несмотря на образ силы, внутри России накапливаются проблемы. Экономическая модель, основанная на военных расходах и нефтяных доходах, сталкивается с ростом дефицита и инфляции.

Усиливается давление на систему набора в армию, растет недовольство скрытой мобилизацией и финансовыми поборами.

«Солдаты жалуются, что примерно 50–70% их дохода идет на взятки командирам», — говорится в оценке экспертов.

Внешние сбои и пределы влияния

На международной арене российская «большая история» также дает сбои. Потеря союзников, неудачи гибридных кампаний и сопротивление обществ в Европе показывают, что навязанный нарратив не является универсально убедительным. Даже там, где Москва вкладывает значительные ресурсы, результат оказывается ограниченным.

Эксперты сходятся во мнении: слабость кремлевского нарратива становится заметной, если рассматривать события в комплексе. Ключевая задача для Украины и партнеров — последовательно показывать эти противоречия и одновременно выстраивать собственную историю устойчивости и решимости.

