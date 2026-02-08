16 мая 2026, суббота, 10:30
Трамп меняет тактику проведения переговоров по Украине

  • 8.02.2026, 11:08
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Впервые подключены ведущие военные руководители США.

Президент США Дональд Трамп впервые поручил ведущим военным руководителям страны участвовать в ключевых переговорах с Ираном и Россией, демонстрируя новую стратегию дипломатии, где военные напрямую влияют на внешнеполитические процессы.

Об этом сообщает Associated Press.

Американский лидер Дональд Трамп сделал необычный шаг, привлекая действующих военных к переговорам на высоком уровне.

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США (CENTCOM), впервые присоединился к непрямым переговорам с Ираном в Омане, появившись в парадной форме как символ усиления присутствия США в регионе.

Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл продолжает играть ключевую роль в переговорах по российско-украинской войне, поддерживая связь с украинскими официальными лицами между сессиями.

Новая роль военных эмиссаров

По мнению экспертов, решение Трампа использовать военных вместо дипломатов показывает стремление администрации к более жесткой и оперативной внешней политике.

«Президенты используют доверенных лиц для передачи важных сообщений», — отмечает Элиот Коэн, бывший советник Госдепартамента.

Дрисколл выполняет функции связного между Украиной и чиновниками США, включая Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.

Контакт с Россией и НАТО

В Абу-Даби к переговорам присоединился генерал Алексус Гринкевич, командующий американскими и натовскими силами в Европе.

По данным американских военных, его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с Россией, обеспечивая постоянный диалог для возможного достижения длительного мира.

Такой подход демонстрирует отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.

