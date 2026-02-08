Трамп впервые собирает «Совет мира»

Фото: Getty Images

Стало известно, когда и по какому поводу.

США планируют созвать первое официальное заседание «Совета мира» при президенте Дональде Трампе уже 19 февраля. Встреча должна пройти в Вашингтоне.

Об этом сообщает Axios.

Что будет на первом заседании «Совета мира»

По данным Axios, Белый дом хочет использовать встречу для реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление.

«Это будет первое заседание «Совета мира» и конференция по сбору средств на восстановление Газы», - сказал американский чиновник.

В настоящее время в состав Совета входят 27 членов, а председателем является Трамп. В пятницу 6 февраля Белый дом начал связываться с десятками стран, чтобы пригласить их руководство и обсудить логистические вопросы.

«Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует мероприятие и начала проверять, какие лидеры смогут на нем присутствовать», - сообщил один из источников

Издание в свою очередь добавило, что планы проведения саммита находятся на ранней стадии и могут измениться.

