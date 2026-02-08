«В одном из домов внутри творится просто дичь» 9 8.02.2026, 9:40

Минчанка, живущая на одном из главных проспектов, показала шокирующие кадры.

Минчанка, живущая на одном из столичных проспектов, пожаловалась на то, как выглядит ее подъезд «после капремонта, который закончился в июле». Пост об этом она сделала в Threads — в комментариях ужаснулись, пишет «Зеркало».

«Вот смотришь на эти дома на проспекте и думаешь какие же красивые и как тут круто жить. Только правда вся в том, что внутри творится просто дичь постоянно. Дом после капремонта, который закончился в июле [2025 года]. Трубы рвет уже не первый раз после этого. Сегодня вообще бассейн у нас, приезжайте на горячие ванны», — написала жительница дома.

В опубликованном ролике видно, как одна из лестничных площадок дома полностью залита водой — пройти там невозможно. В то же время с пролетов, расположенных выше, и с перекрытий на потолке вода течет струей — даже не капает.

Скриншот видео: Threads / sonila. photo

О каком именно проспекте и доме идет речь, минчанка не указала. Однако, судя по ее другим фото в посте, в комментариях предположили, что это дома возле станции метро «Восток», напротив Национальной библиотеки.

«Какой ужас…» — написала одна из пользовательниц Threads, посочувствовав минчанке. Но не все, кто обратили внимание на крик души минчанки, удивились подобному положению дел. Другая прокомментировавшая заметила, что «среди элитных сталинок на проспекте, в самом сердце Минска, тоже очень мало ухоженных и аккуратных подъездов, на самом деле».

Нашлись и шутники, написавшие: «Фальшыўка, зробленая у Польшчы?!» Возможно, это отсылка к недавним стараниям пропагандиста Григория Азаренка, который заявил, что жалобы на несвоевременное включение уличных фонарей в Минске — это выдумки уехавших белорусов. Тем временем существование проблем с освещением признали даже чиновники.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com