16 мая 2026, суббота, 10:30
Россия опозорилась с новым 30-мм снарядом против БПЛА

1
  8.02.2026, 9:44
  • 6,330
За громкими заявлениями скрываются серьезные технические пробелы.

В России заявили о создании нового 30-мм боеприпаса для борьбы с беспилотниками, однако за громкими заявлениями скрываются серьезные технические пробелы.

Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS.

Отсутствие ключевых элементов системы и нестыковки в заявленных характеристиках ставят под сомнение практическую ценность этой разработки.

Очередной «аналог», но без главного

Российский военно-промышленный комплекс анонсировал программируемый 30-мм снаряд для автоматических пушек, который впервые планируют показать на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

Боеприпас представляют как средство против БПЛА с дистанционным подрывом и поражением цели шрапнелью, однако без указания разработчика и каких-либо детальных характеристик.

В описании говорится: «Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, позволяющей достать дрон шрапнелью. Введение времени для детонации происходит автоматически по оптической линии. Снаряд позволит значительно повысить эффективность 30-мм пушек, установленных на разных платформах, при стрельбе по беспилотникам».

Где система программирования

Заявлено, что боеприпас предназначен для пушек 2А42 и может применяться с БМП-2, БМПТ, а также вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. При этом ключевой вопрос остается без ответа: каким образом штатная советская пушка будет программировать снаряд на подрыв.

Без современного программатора и цифровой системы управления огнем такой боеприпас фактически превращается в обычный осколочно-фугасный 3УОФ8.

Западные решения и российские противоречия

Подобные технологии давно не являются новинкой. Аналоги вроде AHEAD от Rheinmetall для Skynex и Skyranger, GPR-AB-T или 3P используют точное цифровое задание времени подрыва еще до вылета снаряда из ствола. Именно этого элемента российская сторона не демонстрирует.

Отдельные вопросы вызывает и отсутствие упоминания зенитных комплексов «Панцирь» и «Тунгуска», которые используют 30-мм пушку 2А38.

Вероятно, российские системы управления огнем просто не справляются с высокой скорострельностью, что и стало причиной замалчивания этой темы.

