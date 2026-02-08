16 мая 2026, суббота, 10:31
«Бермудский треугольник» под Гуляйполем: украинские пограничники 54 дня уничтожали врага в окружении

  8.02.2026, 10:05
Российские штурмовики даже не понимали, откуда по ним ведут огонь.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда более восьми недель в полном окружении сдерживали штурмы РФ и ликвидировали врага.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Речь идет о Гуляйпольском направлении, где за это время российские войска десятки раз пытались прорвать оборону, применяя артиллерию и штурмовые группы, однако безуспешно.

Кстати, украинские защитники действовали настолько скрытно, что российские штурмовики даже не понимали, откуда по ним ведут огонь. Поэтому участок фронта сами бойцы в шутку прозвали «бермудским треугольником».

«Ликвидированных оккупантов затягивали прямо в окопы, чтобы не выдать свои позиции. Россияне ходили рядом, слышна была их речь, но они не понимали, куда деваются их солдаты», - рассказывает пограничник под псевдонимом Денди.

Выживание на грани

54 суток непрерывных боев.

Полное окружение: отсутствие стабильного снабжения и эвакуации.

Экстремальные условия: снег, мороз и хроническое недосыпание.

Несмотря на собственные ранения, пограничники Денди и Торонто не только удержали позиции, но и спасли тяжелораненного собрата из ВСУ. Они наложили турникеты, оказали помощь и смогли осуществить сложнейший выход из вражеского кольца.

Эта история - не просто отчет о боевых действиях, а символ несокрушимости, когда дисциплина и взаимоподдержка оказываются сильнее превосходящих сил врага.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

По состоянию на сейчас Гуляйпольское направление остается одним из самых напряженных участков фронта на юго-востоке Украины. По данным из разных источников, ситуация характеризуется следующим:

Боевые действия продолжаются ежедневно, с большим числом столкновений между украинскими силами и российскими войсками. Российские войска активно применяют артиллерию и штурмовые действия рядом с Гуляйполем, Прилуками, Зеленым и еще рядом населенных пунктов на этом направлении.

Бои ведутся за каждый квартал и каждый дом, потому что линия фронта здесь не проходит по традиционной «рядовой» схеме, а имеет характер «серой зоны», где контроль над отдельными точками может быть нестабильным.

