Что можно купить на фермерском рынке под Минском на 50 рублей? 11 8.02.2026, 10:37

Журналисты поделились результатом.

Журналисты районного госиздания «Прысталічча» отправились на фермерский рынок «Валерьяново» с 50 рублями в кармане, чтобы посмотреть сколько овощей и фруктов можно будет приобрести на эту сумму. Рассказываем, каким получился результат.

Фото: Анна Титенкова, pristalica.by

Особо сладкие мандарины местные торговцы и покупатели между собой называют «отвал башки». За килограмм таких — 24,90 рубля. В целом же разброс цен на этот товар такой, что удовлетворит любой спрос и кошелек: — от 8,90 до 35 руб. Вилка цен на апельсины еще шире: от 7,90 до 35 руб. за кг. С лимонами сложнее — их пришлось поискать, и средняя цена оказалась 18,50 руб.

Фото: Анна Титенкова, pristalica.by

Цены на яблоки более демократичные — от 3,90 до 7,90 рубля. Хурму продают от 25 до 45 рублей. Виноград представлен во всем своем многообразии: фиолетовый и зеленый, с косточками и без, от 15 рублей за простые кисти и до 49,90 — за гроздья с крупными ягодами. Груши предлагают по 15−25 рублей, молочные дыни журналисты нашли по 24 рубля за килограмм.

Цены на экзотику на порядок выше: личи и рамбутан можно приобрести от 130 рублей за кг, маракуйю — от 70 рублей. Продавцы часто продают их поштучно.

Фото: Анна Титенкова, pristalica.by

Несмотря на то что сейчас не сезон, ягоды на рынке пользуются спросом — люди покупают черешню, цены на которую бьют все рекорды — 1 кг обходится в 300−350 рублей. Крупная ярко-красная клубничка уже дешевле — 30−50 рублей, а за голубику просят от 90 до 150 рублей.

Фото: Анна Титенкова, pristalica.by

В овощных рядах картина более бюджетная. Помидоры здесь можно купить от 9,90 до 65 рублей за килограмм, цена напрямую зависит от сорта. Огурцы тоже стартуют от 9,90, колючие грунтовые уже по 34,50. Цены на классический «борщевой набор» и вовсе радуют глаз: лук здесь — от 2,15 рубля, картофель и морковь — от 1,30 рубля, свекла — от 1,50 рубля, а белокочанная капуста от 1,15 рубля за килограмм. Чеснок предлагают по цене от 8,90 рубля, кило свежей зелени стоит 25 рублей.

Фото: Анна Титенкова, pristalica.by

На 50 рублей журналистам удалось собрать вот такой витаминный набор свежих фруктов и овощей.

Фото: Анна Титенкова, pristalica.by

Мандарины (с кислинкой и характером) — 35 руб./кг

Бананы — 6,55 руб.

Яблоки (рыхлые, но приятные) — 7 руб.

Помидоры-сливки (пахнущие летом) — 9,90 руб.

