В России запаниковали из-за удара HIMARS и «Нептун» по энергетике Брянской области 1 8.02.2026, 11:08

Губернатор региона пожаловался на последствия.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз пожаловался на атаку ракетами HIMARS и «Нептун» по энергосистеме региона, которую якобы осуществили украинские военные. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНИАН.

«ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня «Хаймарс». В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено тепло- и энергоснабжение. Специальные и аварийные бригады проводят работы по восстановлению энергоснабжения», - отметил Богомаз.

По его словам, в Выгоницком районе в результате атаки были ранены два человека.

