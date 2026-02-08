В России запаниковали из-за удара HIMARS и «Нептун» по энергетике Брянской области

В России запаниковали из-за удара HIMARS и «Нептун» по энергетике Брянской области1
- 8.02.2026, 11:08
Губернатор региона пожаловался на последствия.
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз пожаловался на атаку ракетами HIMARS и «Нептун» по энергосистеме региона, которую якобы осуществили украинские военные. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНИАН.
«ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня «Хаймарс». В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено тепло- и энергоснабжение. Специальные и аварийные бригады проводят работы по восстановлению энергоснабжения», - отметил Богомаз.
По его словам, в Выгоницком районе в результате атаки были ранены два человека.