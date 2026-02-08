В России появилось видео со стрелявшим в генерала ГРУ Алексеева 12 8.02.2026, 11:19

15,066

ФСБ обвиняет в покушении россиян-пенсионеров.

ФСБ России сообщила, что смогла установить личности группы лиц пенсионного возраста, которые спланировали и осуществили покушение на жизнь генерала Владимира Алексеева, заместителя начальника ГРУ (Главного разведывательного управления) Генштаба России.

ФСБ отчиталась о задержании непосредственного исполнителя покушения — гражданина России 65-летнего Любомира Корбы. Согласно заявлению российской спецслужбы, Корбу задержали правоохранительные органы ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) и передали России.

Также в Москве был задержан «пособник» Корбы, россиянин 66-летний Виктор Васин. Еще одна соучастница — также гражданка России 55-летняя Зинаида Серебрицкая — скрылась. В ФСБ настаивают, что она «уехала в Украину». Тем не менее, ФСБ все еще проводит поиски «организаторов» покушения, назвав трех вышеперечисленных «исполнителями».

В свою очередь, в СК РФ заявили, что Корба является уроженцем Тернопольской области Украины, а в Россию он «прибыл в декабре 2025 года по указанию спецслужб Киева».

Как сообщило издание «Коммерсант», Алексеев перенес операцию, его вывели из состояния искусственной комы. Покушение на первого замначальника ГРУ Генштаба было устроено утром 6 февраля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com