Xiaomi готовит самый быстрый электрокроссовер в мире 3 8.02.2026, 11:26

Авто развивает скорость до 300 км/ч.

Линейку электрокара Xiaomi YU7 2026 пополнит спортивная версия GT. Кроссовер мощностью почти 1000 сил сможет разгоняться до 300 км/ч.

Спортивный электрокроссовер дебютирует до конца первого полугодия. Цена Xiaomi YU7 GT составит примерно 450 000 — 50 000 юаней ($60 000 — 70 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Xiaomi YU7 в исполнении GT получит полноприводную двухмоторную установку мощностью 990 л. с. Его максимальная скорость составит 300 км/ч, а разгон до сотни будет занимать менее 3 с. Это будет самый быстрый в мире электрокроссовер.

Фото: CarNewsChina

Подвеску и рулевое управление авто доработают. Кроме того, электрокар Xiaomi YU7 GT получит эффективные карбоново-керамические тормоза с ярко-красными суппортами. Емкость батареи (ее изготовит CATL) и запас хода пока держат в секрете.

Фото: CarNewsChina

Отличить новый Xiaomi YU7 GT можно по более агрессивным бамперам, обвесу и расширенным колесным аркам. Сзади появился диффузор, а 21-дюймовые литые диски стали стандартными. Кроме того, для авто предложат разнообразный декор, а в салоне установят спортивные сиденья и руль.

