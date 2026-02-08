В Брестском районе белорус решил поквитаться с женой за измену 6 8.02.2026, 11:34

Спокойного разговора не получилось.

Семейная ссора в ночь 25 сентября 2023 года закончилась трагедией. Мужчина решил выяснить отношения с женой, которая, как говорили в деревне, ему изменяет. Позже в суде заявлял, что «раскаивается»: надо было супругу избить, но не убивать. Подробности этой истории «Зеркало» обнаружило в Банке судебных решений — рассказываем.

В судебном постановлении скрыты личные данные, поэтому имена в тексте вымышлены.

Олег и Ольга прожили вместе 20 лет, были ли они женаты официально — не уточняется. Судя по документу, у женщины были две взрослые дочери. Одна из них тоже жила в деревне в Брестском районе.

Причиной ссоры стала измена Ольги — об этом Олегу и раньше рассказывали другие жители деревни, а однажды он и сам уличил супругу.

Выяснить отношения Олег решил в ночь с 24 на 25 сентября 2023 года, тогда Ольга вернулась домой около часа ночи. Спокойного разговора не получилось, началась ссора. Как утверждал позже мужчина, Ольга начала его оскорблять и унижать.

От этого он пришел в ярость и, взяв большой кухонный нож, три раза ударил Ольгу в спину. В тот момент женщина лежала на диване, спиной к нему — как позже подтвердил мужчина, ссора уже прекратилась. На этом Олег не остановился — перевернул Ольгу на спину и еще раз ударил ножом — теперь в область сердца.

После этого смыл кровь с орудия убийства и положил его в карман куртки. Тело Ольги он переложил на пол и накрыл одеялом.

Сам позвонил в милицию и рассказал об убийстве жены

Что мужчина делал на следующий день, не говорится. Известно только, что около 19.00 он пришел к дочери Татьяны и попросил денег. И отправился в соседнюю деревню, где стал выпивать с местными.

По словам одного из жителей деревни, с которым пил Олег, тот признался ему, что убил жену из ревности, и уже собирался «сдаваться в милицию». Судя по всему, он и правда планировал это сделать: по пути в деревню позвонил в милицию, назвал свой адрес и сказал, что там находится тело его жены. Мужчину задержали в тот же день в компании жителей деревни. В куртке нашли нож.

Когда силовики обнаружили тело женщины, с момента убийства на тот момент прошло 16−24 часа. В заключении судмедэкспертов говорится, что Ольга умерла на месте: раны проникали в брюшную и плевральную полости, было повреждено сердце, легкие, диафрагма и печень.

Отмечается также, что в момент трагедии Олег был трезвым, но у него диагностирован хронический алкоголизм.

«Осознавал свои действия и желал наступления смерти»

На суде выяснилось, что о мести супруге Олег уже говорил ранее. Так, по словам Татьяны, мужчина ей жаловался, что Ольга ему изменяет. И угрожал, что «выпишет ей и ее любовнику «билет в один конец».

На суде Олег заявил, что в убийстве жены раскаивается. Но добавил: считает, что за измену нужно было Ольгу просто избить.

Рассмотрев дело, судья пришел к выводу: Олег в момент убийства не был в состоянии аффекта и понимал, что делает.

«Обвиняемый сознавал общественную опасность своих действий, направленных на лишение жизни Ольги, предвидел наступление смерти и желал ее наступления, то есть действовал с прямым умыслом на убийство», — пришел к выводу суд.

Олега признали виновным в убийстве супруги и приговорили к 10 годам колонии усиленного режима. Также ему назначили принудительное лечение от алкоголизма. Кроме того, мужчина должен выплатить дочерям погибшей по 10 тысяч рублей компенсации вреда. А также оплатить госпошлину в 240 рублей и издержки судмедэкспертов — 777,43 рубля.

