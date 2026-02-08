Портников раскрыл секрет Трампа, который объясняет его «особенное отношение» к Путину 3 8.02.2026, 11:46

11,656

Виталий Портников

Кремль применяет два подхода на переговорах с Уиткоффом и Кушнером.

Журналист Виталий Портников считает, что президент США боится злить Путина, поскольку тот может применить ядерное оружие.

Не самого Путина, а ядерной войны боится Трамп, который изо всех сил пытается этого избежать, сообщил Виталий Портников.

Именно этот страх Трампа может использовать в своих целях глава Кремля, когда будет принимать решение о нападении на страны НАТО, надеясь, что США не будут вмешиваться в подобный военный конфликт.

Свою точку зрения о лояльности Трампа к Путину, политический аналитик озвучил в эфире телеканала «Еспресо ТВ» на YouTube.

«Я считаю, что, если Россия имеет сегодня ограниченный ресурс, все ее ресурсы задействованы на украинском направлении, то мне не очень понятно, откуда она возьмет силы, чтобы напасть на одну из стран НАТО, и главное, насколько в России просчитывают последствия такого нападения, потому что, если украинцы отбиваются от России тем оружием, которое предоставляют западные страны, то очевидно, что тут будут совершенно иные разговоры об оружии. Тут не исключаются удары по российским стратегическим объектам уже западными странами, а это уже будет дальнобойное оружие», - пояснил публицист.

При этом Портников отметил: «У России может быть соблазн совершенно иного типа. Они могут считать, что Трамп в любом случае будет уклоняться от большого конфликта. Он будет считать, что любой резкий шаг в сторону России может привести к ядерному конфликту, и поэтому нужно быть аккуратным. Вы же слышали, как он на этой неделе как раз сказал, что он фактически остановил ядерную войну между Россией и Украиной? Какая может быть ядерная война между Россией и Украиной, когда у Украины нет ядерного оружия?».

«Возможно, президент США имел в виду, что Россия могла применить ядерное оружие. Тогда были бы абсолютно непрогнозируемые последствия этого применения. Значит этот страх существует, и Путин в принципе «торгует страхом». Когда идут переговоры с Уиткоффом, с Кушнером, то применяются два подхода абсолютно чекистских. С одной стороны, соблазны (пойдите с нами на сотрудничество, мы вам найдем хороший доход, а если вы не будете с нами сотрудничать, то мы вас просто расстреляем или покалечим). В принципе, с Трампом, Уиткоффом и Кушнером идет ровно такой разговор», - предположил журналист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com