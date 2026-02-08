16 мая 2026, суббота, 12:45
В Беларуси исчезнет 92-й бензин

  8.02.2026, 22:29
Названы сроки.

Заместитель генерального директора «Белоруснефти» рассказал в интервью для портала av.by, почему считает, что в ближайшие годы в Беларуси исчезнет 92-й бензин. По словам представителя руководства госкомпании, белорусский бензин соответствует европейским нормам «Евро-5», а белорусские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) следуют именно европейским тенденциям, как и потребители.

По словам представителя «Белоруснефти», сейчас на рынке страны самый популярный — это АИ-95-К5. И это при том, что еще пять лет назад белорусы предпочитали заправляться 92-м, а это было примерно 60% от всех продаж.

Сейчас же доля 95-го выросла до 50% по стране и до 80% в Минске.

«В целом по республике 95-й бензин уже продается больше, и этот тренд усиливается», — заявили в «Белоруснефти».

Такое изменение предпочтений у белорусов, считают в госкомпании, укладывается в тенденции и на европейском рынке, где АИ-92 практически пропал из продажи, а европейцы перешли на 95-й.

«Мы, скорее всего, тоже придем к тому, что 92-й бензин постепенно уйдет с рынка Беларуси как отдельный вид топлива. Думаю, что это произойдет не ранее 2028 года. И в этом случае останутся 95-й, 98-й и 100-й», — заявил замгендиректора (заместитель генерального директора) «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции.

Кстати, на данный момент 98-й бензин производится в Беларуси только на Мозырском НПЗ. Также как и 80% всего 95-го, продаваемого в стране.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина