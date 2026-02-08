Лукашенко выгонят в коридор на табуретку 15 Юрий Гнидин, UDF

8.02.2026, 12:14

12,174

Может быть, поэтому диктатор выключил белорусам свет на улицах?

США планируют созвать первое официальное заседание «Совета мира» при президенте Дональде Трампе уже 19 февраля. Встреча должна пройти в Вашингтоне.

В пятницу, 6 февраля, Белый дом начал связываться с десятками стран, чтобы пригласить их руководство и обсудить логистические вопросы.

В настоящее время в состав Совета входят 27 членов, а председателем является президент США Дональд Трамп. Одним из первых к новой структуре присоединился и «белорусский трампист» Александр Лукашенко.

Но тут есть одна закавыка. За право стать постоянным членом новой организации необходимо внести взнос в размере 1 миллиарда долларов. Иначе придется сидеть на приставном стульчике в коридоре и только наблюдать за тем, как сильные мира сего решают судьбы человечества.

Лукашенко, со своей стороны, убеждает электорат, что за первые три года нахождения в Совете мира деньги платить не нужно.

Но вот беда. Как следует из публикации Axios, финансовый вопрос будет поставлен ребром уже на первом, учредительном, заседании Совета мира под председательством Трампа.

Может, именно поэтому Лукашенко в последние недели так озаботился вопросами всенародной экономики. То в квартирах белорусов слишком тепло – надо понизить градус отопления, то в городах по ночам слишком светло – надо срочно рубильник вырубить. А что делать? Хошь не хошь, а миллиард для дорогого «друга Дональда» где-то найти надо.

Или придется лететь Вашигтон со своей табуреткой…

Юрий Гнидин, UDF

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com