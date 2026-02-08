Гендиректор влиятельной американской газеты Washington Post ушел в отставку 8 8.02.2026, 12:20

Издание на днях уволило 30% своих сотрудников.

Глава газеты The Washington Post Уильям Льюис уходит в отставку на фоне того, что издание на днях уволило 30% своих сотрудников. Об этом в соцсети Х сообщил руководитель бюро WP в Белом доме Мэтт Вайзер, пишет УНН.

Он прикрепил к своему сообщению скриншот письма Льюиса сотрудникам.

«После двух лет преобразований в The Washington Post сейчас для меня пришло время уйти. Я хочу поблагодарить Джеффа Безоса за его поддержку и руководство на протяжении всего моего пребывания на посту генерального директора и издателя. Это учреждение не могло бы иметь лучшего владельца», — говорится в сообщении.

Уильям Льюис добавил, что за время его пребывания в должности были приняты «сложные решения», чтобы обеспечить устойчивое будущее The Washington Post, чтобы издание, по словам чиновника, могло еще много лет подряд ежедневно публиковать «высококачественные непредвзятые новости для миллионов потребителей».

Will Lewis just sent a note to staff at The Washington Post announcing that he is stepping down as publisher. pic.twitter.com/hNTf6wyrDk — Matt Viser (@mviser) February 7, 2026

Ранее The Washington Post объявила об увольнении около 30% сотрудников, включая сотни журналистов, из-за значительных убытков. Издание сосредоточится на национальных новостях, политике, бизнесе и здравоохранении, закрывая спортивный, книжный и местный разделы.

