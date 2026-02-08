«Дела в колхозе шли хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже» 31 8.02.2026, 17:53

Беларусь погружается в какую-то фантасмагорию.

«Как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже».

Эти строки из бессмертного произведения Владимира Войновича «Москва 2042» всплыли в памяти после очередного перформанса Александра Лукашенко. Правитель приказал сократить период освещения улиц: рачительнее, мол, надо с расходами в сложные времена.

Ну да, ну да. Еще генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев призывал: «Экономика должна быть экономной». И в те времена боролись с расточительностью – Советскому Союзу это, правда, не очень помогло.

Эпизод с уличным освещением можно было бы списать на отдельный казус, от которых никто не застрахован. Но в том-то и дело, что в последнее время подобные новости пошли косяком. Тот же Лукашенко, переживая за состояние теплотрасс, давеча призвал снизить температуру в квартирах до 20 градусов.

Тенденция, однако. Пропаганда, правда, не дорабатывает. Нет, она, конечно, объясняет, что принятые Лукашенко решения исключительно мудрые и своевременные. Но не добавляет, что это сделано «по многочисленным просьбам трудящихся». И где массовые письма в газеты от доярок, токарей и профессоров, поддерживающих «единственно верные шаги»???

В ту же копилку постановление министерства связи, в результате которого безлимитный мобильный интернет фактически обрезали до 30 гигабайт. После чего было торжественно объявлено, что это «выгодно большинству граждан».

«Обрезание», похоже, становится для властей модой сезона-2026. Интересно, что тому причиной?

Лукашенко пытается объяснить происходящее возможностью сэкономить большие деньги (энергетики опровергают), чтобы построить новые профилактории для телят. В таком случае непонятно, почему ограничились полумерами. Как заметил один из читателей «Салідарнасці», «если отключать тепло и свет хотя бы на час в день по всей стране, то сколько еще дворцов и коровников можно построить».

Картина Васи Ложкина

Медленно, но верно Беларусь погружается в какую-то фантасмагорию. Впрочем, возможно, через этот этап тоже нужно пройти, чтобы получить на будущее прививку от тирании.

Василь Верас, «Салідарнасць»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com