СМИ: Состояние Адама Кадырова оказалось тяжелее, чем считалось 8.02.2026, 12:57

Адам Кадыров

Лечение растянется на месяцы.

Сын главы Чечни 18-летний Адам Кадыров, который в середине января 2026 года попал в серьезное ДТП в Грозном, до сих пор находится в больнице. Его состояние вызывает опасения у врачей. Об этом сообщил влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.

По его данным, отпрыск Кадырова проходит лечение в Боткинской больнице в Москве. «При госпитализации… предполагалось, что самая серьезная травма - это травма селезенки. Сыну главы Чечни сделали операцию, и сейчас эти повреждения не вызывают опасения. Однако позже врачи столкнулись с другой проблемой. Черепно-мозговая травма оказалась гораздо серьезнее, чем показали первоначальные исследования», - пишет российский ресурс.

Он уточнил, что проявились некие симптомы, которых не было в первые дни после аварии. Изначально планировалось, что лечение займет 4 недели, теперь врачи говорят о месяцах на восстановление. По данным канала, сведения о реальном состоянии пациента тщательно скрываются, а внутри клиники введены жесткие ограничения для предотвращения утечек информации.

Сообщается, что Адам Кадыров находится в 9-м корпусе Боткинской больницы, который полностью зачищен от других пациентов. Диагностическое оборудование, включая томограф, размещено в 8-м корпусе. Оба здания соединены длинным переходом. Когда пациента перевозят на обследование, процесс сопровождается усиленной охраной.

По информации источников, рядом с каталкой находится сотрудник охраны с устройством, которое создает вспышки света и мешает возможной фото или видеосъемке. Медицинский персонал между собой называет такие перемещения «светомузыкой».

Официальных комментариев от властей Чечни или федеральных структур по поводу состояния Адама Кадырова нет. Российские госСМИ не освещают тему. На этом фоне в публичном пространстве появляются противоречивые версии.

Справка

ДТП случилось вечером 16 января в центре Грозного. По данным независимых источников, автомобиль, в котором находился Адам Кадыров, двигался на скорости около 160 км/ч и столкнулся с другой машиной. В результате погиб водитель второго автомобиля. Различные источники сообщали о числе пострадавших от 4 до 20 человек, среди них сам Адам Кадыров и его охранники.

Один из охранников, Бислан Каимов, по данным правозащитных структур, получил тяжелые травмы головы. Сначала появлялись сообщения о переломе челюсти, повреждении селезенки и других травмах лица и тела.

К 21 января близкие к властям источники утверждали, что состояние пациента стабилизировалось и угрозы жизни нет. Власти Чечни и федеральные структуры официально инцидент не комментировали. Рамзан Кадыров публиковал ранее записанные видеоролики с участием сына, чтобы опровергнуть слухи о его травмах.

