Зеленский ввел новые санкции против РФ

Владимир Зеленский

Под удар попали финансовый сектор, крипторынок и майнинг.

Украина вводит новые санкции против России, президент подписал соответствующие решения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В ночь на субботу Россия нанесла очередной массированный удар по Украине: более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов. Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний – поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов – вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», – отметил Зеленский.

Финансовый сектор

По словам президента Украины, вторым указом введены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.

Крипторынок и майнинг

Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг.

Зеленский отметил, что часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже находится на финальной стадии.

«Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной», - добавил президент Украины.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина