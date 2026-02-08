Зеленский ввел новые санкции против РФ

Зеленский ввел новые санкции против РФ4
- 8.02.2026, 13:09
Под удар попали финансовый сектор, крипторынок и майнинг.
Украина вводит новые санкции против России, президент подписал соответствующие решения.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«В ночь на субботу Россия нанесла очередной массированный удар по Украине: более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов. Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний – поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов – вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», – отметил Зеленский.
Финансовый сектор
По словам президента Украины, вторым указом введены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.
Крипторынок и майнинг
Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг.
Зеленский отметил, что часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже находится на финальной стадии.
«Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной», - добавил президент Украины.