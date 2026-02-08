Следят ли камеры на белорусских заправках за техосмотром и бесправниками? 4 8.02.2026, 13:26

В «Белоруснефти» ответили.

В последнее время МВД и ГАИ все чаще упоминают систему камер по всей Беларуси, которую используют, в том числе, для выявления машин без техосмотра или водителей-бесправников. Однако в «Белоруснефти» утверждают, что именно их камеры установлены не для отслеживания нарушителей ПДД.

«У нас на АЗС (автозаправочных станциях) установлена внутренняя система видеонаблюдения, которая предназначена для поддержания порядка на территории станции. Однако вопросами правонарушений занимаются органы внутренних дел, у них свои методы и собственные камеры, которые не подключены к нашей системе видеонаблюдения», – заявил Сергей Каморников, заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции ПО «Белоруснефть», в комментарии для портала av.by.

По его словам, камеры на заправках «Белоруснефти» не сканируют наличие техосмотра. А для этого по стране работает отдельная система камер МВД.

Впрочем, совсем недавно в милиции Брестской области (Брестчины) наглядно показали, за что штрафуют автомобилистов на белорусских АЗС (спойлер – не за кофе и очереди). И вычисляют нарушителей по камерам видеонаблюдения, установленным на заправках, чему доказательство – видео, опубликованное ведомством.

Брестские милиционеры поделились целой серией видеозаписей из Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, где есть ролики прямо с заправок.

