«Фламинго» достиг цели: поражены ключевые объекты на полигоне «Капустин Яр» 3 8.02.2026, 13:46

Генштаб ВСУ раскрыл новые летали удара по площадке запуска «Орешника» в РФ.

На полигоне «Капустин Яр», откуда российские оккупационные войска осуществляют пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник» по Украине, в результате удара были повреждены объекты, обеспечивающие обслуживание баллистических ракет. Ранее сообщалось об поражении этого полигона с применением дальнобойных украинских ракет «Фламинго». Новые подробности атаки обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

«По результатам предварительных поражений по Государственному центральному межвидовому полигону МО РФ «Капустин Яр» Астраханской области РФ подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются», - говорится в сообщении.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ сообщили об поражении склада материально-технического обеспечения, района сосредоточения живой силы и пункта управления беспилотниками противника.

Отмечается, что в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала российских войск подразделения Сил обороны Украины и в дальнейшем наносят огневые удары по военным объектам врага как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ.

В частности, в ночь на 8 февраля был поражен склад материально-технического обеспечения подразделения противника вблизи временно оккупированной Розовки Запорожской области.

7 февраля в районе населенного пункта Красногорское на временно оккупированной территории Запорожской области зафиксировано поражение места сосредоточения личного состава врага.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Новоэкономичное, был поражен пункт управления вражескими беспилотными летательными аппаратами.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора», - резюмировали в Генштабе ВСУ.

