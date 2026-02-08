В минском аэропорту удерживают группу иностранцев без объяснения причин

В минском аэропорту удерживают группу иностранцев без объяснения причин32
- 8.02.2026, 20:27
- 28,432
С ними грубо обращаются уже более 13 часов.
В Национальном аэропорту «Минск» содержат группу иностранцев уже более 13 часов. Людям ничего не объясняют и грубо с ними обходятся. Об этом сообщили источники «Белсата».
По данным источника, среди тех, кого содержат, есть гражданин России, спортсмен из Гаити, гражданине Узбекистана, Таджикистана, Армении, Бангладеш.
На паспортном контроле их просто не пустили дальше, хотя некоторые из них уже бывали в Беларуси. Сначала иностранцам сказали, что все будет хорошо, и будет дальнейшая проверка, однако потом их просто оставили ждать в отдельном помещении без каких-либо объяснений.
На момент публикации уже более 13 часов они без еды. Питьевая вода из кулера, который им доступен, грязная.
Также иностранцы жалуются на грубое обращение с ними, в частности, на просьбу дать сахар к чаю были оскорбления, отмечает источник.
«Белсат» ознакомился с материалами, подтверждающими слова источника.