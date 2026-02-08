Индия отказывается от покупки российской нефти для заключения торгового соглашения с США 8.02.2026, 13:57

2,330

В Reuters раскрыли подробности сделки.

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и будут воздерживаться от таких сделок в течение длительного времени. Об этом сообщают источники Reuters в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях.

Такой шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Отмечается, что в пятницу США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения, заявив о границах договора, который они надеются заключить до марта и который будет предусматривать снижение пошлин и углубление экономического сотрудничества.

Как сообщил трейдер для Reuters, Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS) не принимают предложения от трейдеров по загрузке российской нефти в марте и апреле.

Однако источники в нефтеперерабатывающей отрасли сообщили, что эти заводы уже запланировали некоторые поставки российской нефти в марте. В то же время большинство других НПЗ прекратили покупать этот продукт РФ.

«Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и изменчивой международной динамикой является основой нашей стратегии для обеспечения энергетической безопасности самой густонаселенной страны мира», - заявил представитель министерства иностранных дел Индии.

В свою очередь источники сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы могут изменить свои планы и разместить заказ на российскую нефть только по рекомендации правительства.

В указе президента США Дональда Трампа говорится, что американские чиновники будут следить за ситуацией и рекомендовать возобновление пошлин, если Индия возобновит закупку нефти из России.

Собеседники Reuters добавили, что импорт российской нефти Индией, которая является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире, в декабре снизился до самого низкого уровня за два года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com