закрыть
16 мая 2026, суббота, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Индия отказывается от покупки российской нефти для заключения торгового соглашения с США

  • 8.02.2026, 13:57
  • 2,330
Индия отказывается от покупки российской нефти для заключения торгового соглашения с США

В Reuters раскрыли подробности сделки.

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и будут воздерживаться от таких сделок в течение длительного времени. Об этом сообщают источники Reuters в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях.

Такой шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Отмечается, что в пятницу США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения, заявив о границах договора, который они надеются заключить до марта и который будет предусматривать снижение пошлин и углубление экономического сотрудничества.

Как сообщил трейдер для Reuters, Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS) не принимают предложения от трейдеров по загрузке российской нефти в марте и апреле.

Однако источники в нефтеперерабатывающей отрасли сообщили, что эти заводы уже запланировали некоторые поставки российской нефти в марте. В то же время большинство других НПЗ прекратили покупать этот продукт РФ.

«Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и изменчивой международной динамикой является основой нашей стратегии для обеспечения энергетической безопасности самой густонаселенной страны мира», - заявил представитель министерства иностранных дел Индии.

В свою очередь источники сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы могут изменить свои планы и разместить заказ на российскую нефть только по рекомендации правительства.

В указе президента США Дональда Трампа говорится, что американские чиновники будут следить за ситуацией и рекомендовать возобновление пошлин, если Индия возобновит закупку нефти из России.

Собеседники Reuters добавили, что импорт российской нефти Индией, которая является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире, в декабре снизился до самого низкого уровня за два года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина