Индия отказывается от покупки российской нефти для заключения торгового соглашения с США
- 8.02.2026, 13:57
В Reuters раскрыли подробности сделки.
Нефтеперерабатывающие предприятия Индии избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и будут воздерживаться от таких сделок в течение длительного времени. Об этом сообщают источники Reuters в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях.
Такой шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.
Отмечается, что в пятницу США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения, заявив о границах договора, который они надеются заключить до марта и который будет предусматривать снижение пошлин и углубление экономического сотрудничества.
Как сообщил трейдер для Reuters, Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS) не принимают предложения от трейдеров по загрузке российской нефти в марте и апреле.
Однако источники в нефтеперерабатывающей отрасли сообщили, что эти заводы уже запланировали некоторые поставки российской нефти в марте. В то же время большинство других НПЗ прекратили покупать этот продукт РФ.
«Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и изменчивой международной динамикой является основой нашей стратегии для обеспечения энергетической безопасности самой густонаселенной страны мира», - заявил представитель министерства иностранных дел Индии.
В свою очередь источники сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы могут изменить свои планы и разместить заказ на российскую нефть только по рекомендации правительства.
В указе президента США Дональда Трампа говорится, что американские чиновники будут следить за ситуацией и рекомендовать возобновление пошлин, если Индия возобновит закупку нефти из России.
Собеседники Reuters добавили, что импорт российской нефти Индией, которая является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире, в декабре снизился до самого низкого уровня за два года.