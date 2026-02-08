Какое поколение умнее: миллениалы или зумеры? 16 8.02.2026, 14:07

Американский нейробиолог проанализировал данные исследований из более чем 80 стран.

Верите ли вы, что человечество вопреки всему движется в сторону прогресса? Те, кто отвечают «нет», скорее всего, с недоверием относятся к современной молодежи. К числу скептиков можно отнести и американского нейробиолога Джареда Куни Хорвата. Ученый предположил, что когнитивные способности зумеров оставляют желать лучшего.

Разумеется, ум — понятие относительное. Скажем, человек может обладать невероятной эрудицией и воображением, но с трудом решать простые уравнения. Чтобы более-менее объективно оценивать интеллект людей, в XX веке ученые разработали тесты на проверку памяти, внимания и уровня IQ.

Стандартизированные тесты с тех пор используют для измерения когнитивных способностей у новых поколений детей из разных уголков мира. Ранее потомки всегда превосходили своих родителей, но теперь, если верить доктору Джареду К. Хорвату, ситуация изменилась.

Нейробиолог проанализировал данные международных исследований (PISA, TIMSS, PIRLS) из более чем 80 стран. Он поделился своими размышлениями в документе, адресованном Сенату США.

«За последние два десятилетия когнитивное развитие детей в большей части развитого мира застопорилось, а во многих областях даже обратилось вспять, — утверждает доктор Хорват. — Грамотность, навыки счета, внимание и логическое мышление снизились, несмотря на увеличение посещаемости школ и расширение государственных инвестиций».

По мнению нейробиолога, зумеры привыкли уточнять любые данные в интернете, а их мозгу все труднее переводить информацию в долговременную память. Также ученый предположил, что когнитивные способности подростков ухудшаются под влиянием коротких видео и из-за привыкания к многозадачности.

«Мозг человека не приспособлен к обучению на основе коротких видео, которые можно посмотреть в интернете, и чтения коротких предложений, в которых кратко изложены целые книги и сложные идеи», — добавляет Джаред К. Хорват.

Конечно, далеко не все ученые согласны с заявлениями нейробиолога. По мнению критиков его работы, мозг современных детей не «глупеет», а адаптируется под новые реалии. Помимо этого, его коллеги уверены, что стандартные IQ-тесты устарели.

