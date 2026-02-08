«Хуже, чем скандал»: Стрелков указал на коллапс военного управления РФ6
- 8.02.2026, 14:16
Положение в Москве плачевное.
Рассказы главы Генштаба Валерия Герасимова о захвате украинского села Купянск-Узловой, к которому ВС РФ даже не приблизились, это ключевое военное событие последних месяцев. Оно демонстрирует, что положение армии России плачевное.
Об этом написал российский Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает Dialog.UA.
Он отметил, что ложь военных по поводу успехов на фронте - это довольно рядовое событие в ВС РФ. Однако то, что ее озвучивают на самом высшему уровне, очень плохо.
«Начальник Генштаба либо сам не имеет достоверной информации о реальной ситуации на фронте, либо прямо дезинформирует руководство и население страны об этой обстановке. Это хуже, чем скандал. Это именно что коллапс военного управления», - написал Стрелков. Он потребовал немедленного ареста Герасимова. С его слов, сам факт того, что генерал после публично озвученной лжи находится на свободе, говорит уже о коллапсе государственного управления в России.
По мнению Стрелкова, Герасимова держат на должности не за профессионализм, а за абсолютную лояльность и отсутствие угрозы для режима.