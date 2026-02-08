«Хуже, чем скандал»: Стрелков указал на коллапс военного управления РФ 6 8.02.2026, 14:16

Игорь Стрелков (Гиркин)

Положение в Москве плачевное.

Рассказы главы Генштаба Валерия Герасимова о захвате украинского села Купянск-Узловой, к которому ВС РФ даже не приблизились, это ключевое военное событие последних месяцев. Оно демонстрирует, что положение армии России плачевное.

Об этом написал российский Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает Dialog.UA.

Он отметил, что ложь военных по поводу успехов на фронте - это довольно рядовое событие в ВС РФ. Однако то, что ее озвучивают на самом высшему уровне, очень плохо.

«Начальник Генштаба либо сам не имеет достоверной информации о реальной ситуации на фронте, либо прямо дезинформирует руководство и население страны об этой обстановке. Это хуже, чем скандал. Это именно что коллапс военного управления», - написал Стрелков. Он потребовал немедленного ареста Герасимова. С его слов, сам факт того, что генерал после публично озвученной лжи находится на свободе, говорит уже о коллапсе государственного управления в России.

По мнению Стрелкова, Герасимова держат на должности не за профессионализм, а за абсолютную лояльность и отсутствие угрозы для режима.

