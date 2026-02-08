закрыть
16 мая 2026, суббота, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хуже, чем скандал»: Стрелков указал на коллапс военного управления РФ

6
  • 8.02.2026, 14:16
  • 11,940
«Хуже, чем скандал»: Стрелков указал на коллапс военного управления РФ
Игорь Стрелков (Гиркин)

Положение в Москве плачевное.

Рассказы главы Генштаба Валерия Герасимова о захвате украинского села Купянск-Узловой, к которому ВС РФ даже не приблизились, это ключевое военное событие последних месяцев. Оно демонстрирует, что положение армии России плачевное.

Об этом написал российский Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает Dialog.UA.

Он отметил, что ложь военных по поводу успехов на фронте - это довольно рядовое событие в ВС РФ. Однако то, что ее озвучивают на самом высшему уровне, очень плохо.

«Начальник Генштаба либо сам не имеет достоверной информации о реальной ситуации на фронте, либо прямо дезинформирует руководство и население страны об этой обстановке. Это хуже, чем скандал. Это именно что коллапс военного управления», - написал Стрелков. Он потребовал немедленного ареста Герасимова. С его слов, сам факт того, что генерал после публично озвученной лжи находится на свободе, говорит уже о коллапсе государственного управления в России.

По мнению Стрелкова, Герасимова держат на должности не за профессионализм, а за абсолютную лояльность и отсутствие угрозы для режима.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина