«Сменила фамилию»: что известно о самой таинственной подозреваемой в покушении на генерала ГРУ

  • 8.02.2026, 14:35
Самая «таинственная» участница покушения на генерала Алексеева в Москве 54‑летняя Зинаида Антонюк сменила фамилию при получении гражданства РФ и стала Серебрицкой, пишет SHOT.

В декабре 2025‑го она заселилась в тот же дом, где живет генерал ГРУ Владимир Алексеев, на Волоколамском шоссе. Все это время она, вероятно, следила за Алексеевым.

В самом начале февраля Зинаида спрашивала у соседей в общем чате код от двери домофона, открывающей доступ на территорию ЖК.

Перед этим женщина продала свой дом в «ЛНР» и переехала в Москву.

Сразу после покушения Зинаида якобы «сбежала в Украину».

Также SHOT пишет, что Любомир Корба, непосредственный исполнитель покушения, родился в Тернопольской области Украины в 1960 году. Был директором польско-украинской компании «Терпол», стал вдовцом.

В 2021 году оформил себе временную регистрацию в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе. Паспорт РФ получил совсем недавно.

Его 66‑летний помощник Виктор Васин, по данным SHOT, в середине 80‑х окончил офицерские курсы по специальности «инженер спецсвязи» в Кемеровском военном училище связи. В нулевые занялся в России строительным бизнесом, но в 2008‑м ФНС ликвидировала его компанию.

В середине 2010‑х прошел в РФ курсы профессиональной переподготовки по пожарной безопасности. После этого снова занялся бизнесом, торговлей стройматериалами. Конец аналогичный: в 2020‑м ФНС ликвидировала обе его компании — «Инвестстройпроект» и «Строймаркет».

